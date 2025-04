Reklama

Napięcie nerwowe

Potrzebne Ci będą zioła, które działają łagodnie uspokajająco i umożliwiają odprężenie się i zrelaksowanie. Mają też jedną ważną zaletę: nie uzależniają!

Herbata z melisy: zalej torebkę lub łyżeczkę ziela melisy szklanką wrzątku i zaparzaj pod przykryciem przez 5 minut. Pij ciepły napar 2–3 razy dziennie.

Napar z różnych ziół: zmieszaj 40 g korzenia kozłka, 20 g ziela krwawnika, po 15 g liścia mięty i melisy, 10 g koszyczków rumianku. Zalej jedną łyżkę ziół szklanką wody, zagotuj, odstaw. Po upływie 15 minut przecedź. Pij jedną szklankę naparu rano na czczo oraz jedną szklankę wieczorem przed zaśnięciem.

Lawendowa kąpiel: wsyp do wanny 1/2 szklanki soli kuchennej i dodaj 15 kropli olejku lawendowego rozpuszczonego w łyżce wódki (na powierzchni nie utworzą się tłuste plamy). Poleż w kąpieli 15 minut, następnie dokładnie opłucz ciało pod prysznicem.

Aromatyczny masaż: wymieszaj oliwkę do masażu z łyżką oleju z pestek winogron oraz 8 kroplami olejku z kwiatu gorzkiej pomarańczy. Natrzyj mieszanką kark i barki, delikatnie uciskając i lekko masując.

Stany lękowe

Ich przyczyną są często poważne problemy psychologiczne lub chorobowe, których nie da się wyleczyć bez pomocy lekarzy. Leki ziołowe mogą jednak przynieść doraźną ulgę.

Napar z kozłka: 2 łyżki stołowe ziela zalej szklanką wody, gotuj ok. 2 minut, przecedź. Pij 2–3 razy dziennie po ćwierć szklanki.

Herbatka ziołowa: zmieszaj 30 g korzenia kozłka, 20 g liści melisy, po 10 g ziela mięty i dziurawca oraz kwiatu lawendy. Łyżkę ziół zalej 1/2 l gorącej wody, odstaw na 4 godziny, połowę odlej do innego naczynia, resztę znów zagotuj. Połącz obie porcje, przecedź. Pij 2–3 razy dziennie po jednej szklance (rano na czczo).

Bezsenność

Czasem im bardziej starasz się zasnąć, tym trudniej Ci zwabić sen. Najpewniej daje o sobie znać napięcie nagromadzone w ciągu dnia.

Napar z eszolcji: zalej łyżeczkę do kawy filiżanką wrzątku, odstaw na 10 minut. Pij przed snem.

Herbata z chmielu: łyżeczkę suszonych i rozdrobnionych szyszek chmielu zalej szklanką wrzątku i zaparzaj pod przykryciem 5–10 minut. Wypij ciepły napar tuż przed pójściem do łóżka.

Napar z wielu ziół: wymieszaj dokładnie 20 g korzenia arcydzięgla, 10 g ziela rozmarynu, 30 g liścia melisy, 20 g szyszek chmielu i 10 g ziela krwawnika. Zalej 1–2 łyżeczki ziół szklanką wrzątku i zaparzaj 5 minut. Pij przed pójściem spać.

Kąpiel w lipie: zalej 300 g ziela pięcioma litrami wody, gotuj przez 20 minut, odstaw na 20 minut pod przykryciem do naciągnięcia, przecedź. Wlej do wanny z letnią wodą. Poleż w kąpieli przez kwadrans, idź do łóżka nie później niż po 30 minutach.

Ziołowa poduszka: włóż lawendę, kocimiętkę, rumianek, melisę i chmiel do małego woreczka uszytego z tkaniny z włókien naturalnych. Umieść go przy wezgłowiu łóżka, aby wdychać zapach ziół przez całą noc. Podziała on odprężająco i relaksująco.

Chroń się przed stresem

Jest on odpowiedzią naszego organizmu na bodźce emocjonalne i fizyczne. Przewlekły stres może powodować wiele dolegliwości. Osłabia odporność organizmu. Podwyższa między innymi ryzyko zawałów oraz nadciśnienia tętniczego. Nasila istniejące choroby. Może zwiększać częstotliwość ataków migreny, powodować problemy z układem trawiennym i oddechowym.



Gotowe preparaty

Gotowe preparaty

1. Bodymax plus. Podwyższa tolerancję na stres, zmniejsza uczucie zmęczenia. 2. Melisana Klosterfrau. Pomaga w bezsenności i bólach głowy na tle nerwowym. 3. Lumewal. Zmniejsza stany napięcia nerwowego i niepokoju.

