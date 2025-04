Wpływ ćwiczeń na mini-trampolinie na zdrowie dotychczas był niedoceniany. Jednak jak dowiodły badania, skakanie na trampolinie jest w 68% skuteczniejsze niż np. jogging. Zaletą tych ćwiczeń jest fakt, że mogą je wykonywać osoby w każdym wieku, gdyż w przeciwieństwie do innych form aktywności fizycznej, nie obciążają one kręgosłupa i stawów. Ma to duże znaczenie dla osób z dużą nadwagą lub kontuzjami.

Ćwiczenia na trampolinie:

wzmacniają komórki,

wzmacniają serce,

pobudzają układ immunologiczny,

aktywizują wszystkie grupy mięśni,

oczyszczają układ limfatyczny, usprawniają krążenie limfy w organizmie i tym samym poprawiają metabolizm,

poprawiają pracę mózgu,

dotleniają skórę i organizm i spowalniają procesy jej starzenia,

pozwalają szybko osiągnąć świetną formę fizyczną,

zmniejszają bóle kości i stawów,

zmniejszają siłę i częstotliwość bólów głowy.

Ćwiczenia na trampolinie spełniają 4 podstawowe zasady efektywnych ćwiczeń:

wzmacniają,

czynią ciało bardziej elastycznym i zwinnym,

dotleniają,

zwiększają wytrzymałość.

Trening siłowy i jego zalety

Trening siłowy nie jest przeznaczony tylko dla osób chcących wzmocnić swoje mięśnie. Pozwala także przywrócić ich siłę i elastyczność, a dodatkowo wzmacnia kości. Ćwicząc mięśnie i wywierając nacisk na kości, poprawiamy nie tylko swój wygląd zewnętrzny, ale także stajemy się silniejsi i poprawiamy nasz metabolizm. Jest to niezwykle ważne dla osób walczących z nadwagą. Im więcej mamy mięśni, tym więcej spalają one tłuszczu. Trening siłowy, oprócz dużego wpływu na spadek masy ciała, ma też działanie relaksujące, odstresowujące i antydepresyjne. Dzięki temu poprawia się np. jakość naszego snu.

Dotleń się!

Ćwiczenia na trampolinie pozwalają także dotlenić nasz organizm, dzięki czemu spalamy więcej kalorii. Tlen pomaga w usuwaniu toksyn, zabija bakterie i grzyby będące w naszym organizmie oraz usprawnia działanie systemu sercowo-naczyniowego. Ponadto tlen jest niezbędny do przebiegu wielu procesów chemicznych w naszym ciele. Niedostateczna jego ilość jest przyczyną wielu chorób. Dzięki oddychaniu tlen jest dostarczany do naszych komórek, a dwutlenek węgla razem z innymi toksynami usuwany z organizmu.

Dzięki ćwiczeniom na trampolinie łączymy ze sobą dwa elementy: wzmacniamy i dotlenieniami nasze ciało.

Ćwiczenia na trampolinie oddziałują na nasz organizm na poziomie komórkowym. Mitochondria przekształcają tlen i glukozę w energię.

Dzięki ćwiczeniom wzrasta też ilość mitochondriów, dlatego też mamy więcej energii. Później możemy wykonywać więcej pracy bez uczucia zmęczenia.

Dla kogo przeznaczone są ćwiczenia na trampolinie?

Na trampolinie może ćwiczyć każdy bez względu na wiek i stan zdrowia, także kobiety w ciąży. Niekiedy ćwiczenia na trampolinie są jedynymi ćwiczeniami, jakie mogą wykonywać starsze osoby.

Siedem lat badań dowiodło, że osoby w wieku od 55 do 69 lat, które ćwiczyły na trampolinie 4 razy w tygodniu zmniejszyły ryzyko przedwczesnej śmierci o 30%. Spadek śmiertelności, choć znacznie mniejszy, zauważono także wśród osób, które ćwiczyły tylko raz w tygodniu. Skoki poprawiają stan kości i przywracają siłę. Ćwiczenia na trampolinie zaleca się szczególnie osobom prowadzącym siedzący tryb życia. Trzydzieści minut ćwiczeń dziennie pozwala spalić nawet 210 kalorii, a wykonując inne ćwiczenia, aby spalić taką ilość kalorii, musielibyśmy ćwiczyć około godziny.

Zaletą mini-trampoliny są jej niewielkie rozmiary. Zmieści się praktycznie w każdym pokoju. Ćwiczenia na trampolinie można wykonywać w domu, oglądając swój ulubiony program telewizyjny lub słuchając relaksującej muzyki. Nie musisz już rezerwować sobie wiele czasu na chodzenie do fitness klubów, czy też na mozolne wykonywanie ćwiczeń w domu.

