Polska jest kolebką haloterapii



Haloterapia ma swoje początki w Polskiej kopalni soli Wieliczka. Słowo „haloterapia” pochodzi od greckiego halos oznaczającego sól. Niestety, mimo że to właśnie Polska jest kolebką haloterapii, więcej na jej temat słyszymy za granicą.

Wieliczka, czyli początki haloterapii



Wieliczka – najstarsza kopalnia na świecie oraz 14 w kolejności najstarsza firma świata. O Wieliczce wspominał już Kazimierz Odnowiciel w dokumencie wydanym w 1044 r., gdzie określił ją jako Magnum sal alias Wieliczka.

Najstarsze części kopalni, do których udało się dotrzeć, pochodzą z 1250 roku. Wszyscy kojarzymy Wieliczkę z solą, ale niewielu z nas wie, że właśnie tam, w XIX wieku, swoje początki miała haloterapia.

Zorganizowane leczenie uzdrowiskowe w Wieliczce było praktykowane już od roku 1837, kiedy to powstał wyspecjalizowany zakład leczniczy, gdzie leczono schorzenia reumatyczne i astmę oskrzelową. Stosowano kąpiele solankowe oraz spacery w podziemnych korytarzach kopalni.

Odkrycie Feliksa Boczkowskiego



Na dobroczynny wpływ środowiska Wieliczki jako pierwszy zwrócił uwagę praktykujący w kopalni lekarz Feliks Boczkowski, który po analizach oraz wieloletnich obserwacjach górników doszedł do wniosku, że bogate w aerozol solny środowisko kopalni ma dobroczynny wpływ na ich zdrowie.

Swoje wnioski opisał w książce pt. „O Wieliczce pod względem historyi naturalnéj, dziejów i kąpieli” wydanej w 1843 roku.

Górnicy podczas swojej ciężkiej pracy wytwarzali aerozol solny. Był on stale obecny w powietrzu, którym oddychali. Wpływ środowiska kopalni na zdrowie górników najlepiej obrazuje poniższy fragment książki doktora Boczkowskiego:

„Powietrze albowiem w kopalni, solną parą i pyłem solnym nasycone, widocznie na płuca słabe i schorzałe, dobroczynny wpływ wywiera. Podobnie cierpiące osoby pomimo utrudzenia długiem po schodach chodzeniem, ożeźwionemi się na dole poczuwają. Górnicy pomimo ciężkiej pracy z słabemi i uszkodzonemi płucami niekiedy późnych lat dochodzą”.

Odkrycie to było kamieniem milowym w rozwoju haloterapii. W ślad za badaniami doktora Boczkowskiego przeprowadzono szereg badań klinicznych nad jej skutecznością w stosunku do różnych schorzeń.

Inhalacje suchym aerozolem solnym



Dziś haloterapia stosowana jest w różnych formach w wielu krajach na świecie. Inhalacje suchym aerozolem solnym ze względu na jego właściwości bakteriobójcze mogą być stosowane w pomieszczeniach w formie inhalacji grupowych, nie powodując ryzyka wzajemnego zarażania się pacjentów.

Odtworzenie atmosfery XIX-wiecznej Wieliczki, gdzie ciężko pracujący górnicy wytwarzali aerozol solny, możemy uzyskać tylko i wyłącznie w sposób sztuczny, wykorzystując generator aerozolu solnego.

Inne formy haloterapii



Innymi stosowanymi formami haloterapii są kąpiele solankowe czy płukania.

Ciepłe kąpiele solankowe powodują otwarcie się porów skórnych oraz stymulują wymianę jonową, w trakcie której organizm opuszczają produkty przemiany materii, a wchłaniane są woda wraz z cennymi minerałami. Płukania solanką lub wodą słoną stosowane są m. in. w chorobach górnych dróg oddechowych (płukanie zatok), schorzeniach ginekologicznych (irygacje) czy schorzeniach układu pokarmowego (płukanie jelit).

