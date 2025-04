Skrzyp – niepozorny lek na wiele schorzeń

Skrzyp polny ma działanie moczopędne, wzmacniające, przeciwkrwotoczne, odtruwające, ale można go używać również do płukania gardła i jamy ustnej. Co jeszcze potrafi skrzyp? Jak wykonać z niego napar i odwar? Czy wiesz, skąd wzięła się jego nazwa?