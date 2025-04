Skrzyp polny – magiczna moc krzemionki

Skrzyp polny (łac. Equisetum arvense) to roślina lecznicza, rosnąca dziko na podmokłych łąkach, polach, przydrożach, skarpach, a nawet nasypach kolejowych. Uznawany za chwast, jest rośliną, która dzięki właściwościom ma wiele zastosowań w medycynie.

Reklama

Skrzy polny można stosować na wiele sposobów. Zewnętrznie w postaci płukanek, kompresów i kąpieli, od środka pijąc ciepłe napary, a także sięgając po tabletki oraz kapsułki zawierające ziele skrzypu. Ważne by robić to systematycznie – kuracja skrzypem przyniesie najlepsze efekty po minimum miesiącu stosowania.

Skrzyp polny i jego właściwości

Ziele skrzypu zawiera duże ilości aktywnej krzemionki, flawonoidy (ekwizeterynę i izokwercytynę), saponiny oraz kwasy organiczne i garbniki. Spośród składników mineralnych wymienić warto – potas, fosfor, żelazo, mangan. Ma właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne, wpływa również korzystnie na układ odpornościowy organizmu. Opinie na temat skrzypu potwierdzają jego skuteczność i dotyczy to tych cennych ziół w każdej postaci. Kuracja skrzypem jest tania: cena skrzypu polnego w saszetkach, kapsułkach lub tabletkach wynosi od 9 do 28 zł za miesiąc.

Skrzyp polny - wszechstronne zastosowanie

Skrzyp polny leczy i łagodzi wiele chorób, świetnie sprawdza się też w profilaktyce. Badania potwierdzają, że skrzyp polny:

poprawia kondycję włosów i paznokci

wspomaga gojenie się ran i łagodzi choroby skórne (np. trądzik, wysypki)

wpływa korzystnie na stan skóry (wygląda na młodszą, jędrniejszą)

odtruwa organizm

wzmacnia naczynia krwionośne

wspiera leczenie miażdżycy naczyń, kamicy nerek i pęcherza moczowego

pomaga leczyć infekcje dróg moczowych

jest dobrą terapią uzupełniajacą w przypadku nietrzymania moczu, hemoroidów, obfitych miesiączek i wysokiego poziomu cukru we krwi

jest niezastąpiony na przeziębienia; inhalacje ze skrzypu polnego łagodzą przekrwienia błony śluzowej nosa i zapalenie oskrzeli

wspomaga leczenie wielu nawracających dolegliwości

Skrzyp polny – ziele do zadań specjalnych

Krzem, czyli najcenniejszy składnik, spośród tych, które zawiera skrzyp polny pobudza regenerację tkanek i zwiększa ich wytrzymałość. A zwiększone zapotrzebowanie na krzem występuje u:

kobiet w ciąży,

osób starszych,

po operacjach kości i stawów oraz złamaniach.

w przypadku kontuzji sportowych

Przepis na eliksir ze skrzypu

Aby uzyskać wartościowy, leczniczy napój ze skrzypu polnego, trzeba gotować skrzyp (w proporcjach: 1 łyżka ziela na 100 ml wody) przez około 15 minut. Dzięki temu w pełni uwolni cenne składniki. Po tym czasie trzeba zostawić odwar na 30 minut do ostygnięcia. Przecedzić i pić 4 razy dziennie po pół szklanki. Taki napar działa kompleksowo na cały organizm. Odwar ze skrzypu polnego jest idealny do przemywania cery z problemami lub używać go do płukania jamy ustnej i gardła.

Skrzyp polny – najlepszy na włosy

Skrzyp polny ma właściwości spowalniające i ograniczające wypadanie włosów. Aby je wzmocnić, zalecane jest nie tylko napar e skrzypu do picia, ale też płukanka do włosów ze skrzypu.

Przeczytaj, jak jeszcze warto wykorzystać moc skrzypu.

To ważne - nie przesadzaj!



Długotrwałe, codzienne stosowanie skrzypu polnego może doprowadzić do niedoboru witaminy B1, niezbędnej dla prawidłowej pracy mięśni, serca i układu nerwowego. Przy długotrwałym stosowaniu skrzypu konieczna jest dieta bogata w witaminę B1, czyli strączki, pieczywo razowe, mięso, ryby i drożdże. Można też uzupełniać niedobór stosując preparaty witaminowe. Jeśli zażywasz stale jakieś leki – należy poradzić się lekarza, czy można łączyć je z przyjmowaniem skrzypu.

Reklama

Sprawdź, jakie jeszcze skarby kryje medycyna naturalna.