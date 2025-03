Skrzyp polny to popularna roślina rosnąca na polach i w ogrodach. Mimo że istnieje wiele odmian skrzypu, do celów leczniczych nadaje się tylko jeden: skrzyp polny. Medycyna naturalna wykorzystuje jego pędy, które wyglądem przypominają jodełkę. To właśnie one zawierają największą ilość krzemu, pierwiastka, dzięki któremu skrzyp wykazuje swe prozdrowotne właściwości.

Spis treści:

Skrzyp polny (Equisetum arvense) jest wieloletnią byliną z rodziny skrzypowatych, która występuje na terenie całej Polski. Charakterystyczną nazwę zawdzięcza temu, że skrzypi, gdy się go zgniecie w dłoni lub zdepcze. Nazywa się go też końskim ogonem, chwoszczem czy jedlinką.

Znany i wykorzystywany od setek lat w tradycji ludowej skrzyp słynie ze swoich zdrowotnych właściwości dzięki zawartości chociażby flawonoidów, steroli roślinnych, związków mineralnych i kwasów organicznych, a przede wszystkim łatwo przyswajalnej krzemionki, która świetnie wzmacnia włosy, skórę i paznokcie (to dzięki niej roślina tak skrzypi!).

Wśród najważniejszych właściwości skrzypu polnego wymienia się:

Najczęściej roślinę tę stosuje się jednak, by poprawić kondycję skóry, paznokci i włosów. Z tego właśnie skrzyp słynie w kosmetyce. Na czym polega jego działanie w tych obszarach?

W suplementach, szamponach, odżywkach i maskach, które mają za zadanie wzmocnić włosy, bardzo często znajduje się właśnie skrzyp polny. Nic dziwnego, roślina ta bowiem świetnie poprawia kondycję pasm:

Ze względu na zawartość flawonoidów, czyli antyoksydantów, skrzyp chroni skórę przed stresem oksydacyjnym, zapobiegając jej przedwczesnemu starzeniu. Dzięki niemu, a także wspomnianemu już krzemowi, skóra ma więc mniej zmarszczek, jest bardziej jędrna i sprężysta.

To nie wszystko. Poleca się go także skórze trądzikowej (normalizuje działanie gruczołów łojowych) oraz naczynkowej (uszczelnia naczynka).

Krzem zawarty w skrzypie powoduje też wzmocnienie paznokci: płytka staje się twardsza, nie rozdwaja się i nie pęka. Aby skorzystać z jego właściwości, możemy kupić w aptece suplement ze skrzypem lub przygotować z tej rośliny kąpiel: zalać odrobinę skrzypu wrzątkiem, zaparzyć pod przykryciem, dodać kilka kropel olejku rycynowego, przelać do miseczki i moczyć paznokcie 20 minut.

Pielęgnacja to nie wszystko. Wyciągi ze skrzypu polnego mają szerokie zastosowanie w leczeniu wielu dolegliwości i schorzeń przebiegających z infekcją i/lub krwawieniem. Wykorzystuje się go przede wszystkim we wspomaganiu leczenia lub rekonwalescencji w takich przypadkach jak:

Skrzyp pomaga również w łagodzeniu takich dolegliwości jak:

fot. Skrzyp polny i jego właściwości/ Paulina Ciok

Częstym zastosowaniem skrzypu polnego są problemy z nerkami i drogami moczowymi. Roślina może pomagać ze względu na działanie moczopędne, które zawdzięcza obecności flawonoidów. Skrzyp jest naturalnym środkiem diuretycznym, ułatwia usuwanie nadmiaru płynów oraz oczyszcza organizm z toksyn. Wspomaga więc pracę układu moczowego, dzięki czemu może łagodzić obrzęki i wspierać usuwanie kamieni nerkowych. Co więcej, obecny w skrzypie krzem zapobiega tworzeniu złogów w drogach moczowych. Pierwiastek ten działa również przeciwzapalnie i przeciwkrwotocznie, co także jest korzystne dla zdrowia układu moczowego. Niestety istnieje niewiele badań, które potwierdzają skuteczność skrzypu polnego w dolegliwościach związanych z nerkami. Zanim zastosujemy roślinę w tym celu, powinniśmy poradzić się lekarza.

Skrzyp polny jest często polecany na utratę składników mineralnych kości, co może prowadzić do osteoporozy. Krzemionka, w którą bogaty jest skrzyp, stanowi główny atut, ponieważ ten składnik mineralny jest ważnym elementem budulcowym kości. Niektóre badania sugerują, że przyjmowanie suplementów na bazie skrzypu polnego zwiększa gęstość mineralną kości. Oprócz krzemu roślina zawiera wapń, fosfor, mangan, żelazo i magnez, a zatem składniki również bardzo istotne dla zdrowia kości.

Aby skorzystać z dobroczynnych właściwości skrzypu polnego, należy zbierać wiosną tylko jego zielone, rozgałęzione pędy płonne. Można go wykorzystać w formie suplementu (tabletki), kupić suszony w aptece do płukanek, kąpieli czy herbatki bądź zebrać samodzielnie.

fot. Skrzyp polny / Adobe Stock, aga7ta

Istnieją różne sposoby przygotowywania pędów skrzypu polnego. Oto kilka najpopularniejszych przepisów jak wykorzystać je w celach leczniczych:

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) uznaje skrzyp za ziele o nieokreślonym statusie bezpieczeństwa. Brakuje przede wszystkim badań oceniających jej profil bezpieczeństwa, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu. Przy prawidłowym przygotowaniu i stosowaniu skrzypu polnego, można uznać, że roślina jest na ogół bezpieczna i nie powoduje działań toksycznych. Jeżeli wywołuje skutki uboczne, to są to przeważnie:

Jeśli zauważymy jakieś działania niepożądane w trakcie przyjmowania preparatów na bazie skrzypu polnego, powinniśmy zaprzestać stosowania, a następnie skonsultować się z lekarzem.

Warto pamiętać, że preparaty zawierające skrzyp polny mogą wchodzić w interakcje z lekami, a w rezultacie zmieniać ich skuteczność i bezpieczeństwo. Jeśli przyjmujemy leki na stałe, przed zastosowaniem suplementów ze skrzypem polnym powinniśmy skonsultować się z lekarzem. Efekty długotrwałego stosowania skrzypu polnego nie zostały dobrze zbadane, dlatego należy być ostrożnym, jeśli przyjmujemy roślinę przez dłuższy czas. Zalecane są przerwy w stosowaniu.

W czasie ciąży i karmienia piersią należy unikać stosowania skrzypu polnego, ponieważ jest niewiele danych na temat jego bezpieczeństwa. Preparaty zawierające skrzyp polny mogą powodować zaburzenia neurorozwojowe. Poza tym tiaminaza (tzw. antywitamina B 1 ) obecna w skrzypie może wyczerpywać pokłady witaminy B 1 (tiaminy), a przez to prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji zdrowotnych dla matki i dziecka.

Przeciwwskazaniem do stosowania skrzypu polnego są:

Na skrzyp polny powinny też uważać kobiety w ciąży i karmiące piersią. Roślina może powodować niedobory witaminy B 1 . Z tego względu przy kuracji skrzypem po kilku miesiącach warto zrobić jeden miesiąc przerwy. Aby zapobiegać niekorzystym skutkom, warto w trakcie stosowania skrzypu wprowadzić do diety większe ilości źródeł witaminy B 1 , np. orzechów, otrębów, drożdży, nasion roślin strączkowych. Unikać należy alkoholu i cukru - składników, które zwiększają zapotrzebowanie organizmu na tiaminę.