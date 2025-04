Aby kupić słoik naprawdę dobrego miodu, nie trzeba znać osobiście pszczelarza. Skarby z pasieki sprzedawane są też w sklepach ze zdrową żywnością, aptekach, a nawet przez Internet.

Reklama

Apiterapia, czyli kuracje z ula, robi furorę. Nic dziwnego, bowiem jej lecznicze działanie zostało potwierdzone zarówno przez ludową medycynę, jak i naukowców. Ci ostatni wykryli, że każdy z pszczelich skarbów wzmacnia i regeneruje organizm, ma też właściwości antybakteryjne. Ale to dopiero początek listy. Każdy z pszczelich produktów specjalizuje się ponadto w łagodzeniu konkretnych dolegliwości.

Paleta w kolorach miodu

Złoty kolor ma zwykle miód wielokwiatowy. Te zebrane z jednego gatunku rośliny mogą mieć nietypowe odcienie, np. od bardzo jasnego słomkowego (z akacji) do brunatnego (z gryki). Różnice występują nie tylko w wyglądzie, ale też smaku, zapachu i właściwościach miodu. Biorąc pod uwagę te ostatnie:

- przy problemach z układem krążenia, wątrobą i trawieniem warto sięgać po miód gryczany i rzepakowy,

- na przeziębienie idealny będzie miód akacjowy i lipowy,

- przy kłopotach z nerkami sprawdza się miód wrzosowy i spadziowy z drzew liściastych.

Kuracja: Jeśli nic ci nie dolega, możesz zażywać profilaktycznie uniwersalny miód wielokwiatowy – szklanka miodowego napoju dziennie (patrz "Przepisy") lub łyżka miodu pod język. Leczniczo – wybrany gatunek miodu, szklanka napoju lub łyżka miodu 3 razy dziennie.

Cena: ok. 8–9 zł za słoik (400 g) miodu wielokwiatowego.

Propolis, czyli kit pszczeli

Ma bardzo intensywny zapach, gorzkawy smak, kolor – szary, zielony, brązowy lub czarny. Schłodzony propolis jest twardy i kruchy, gdy go podgrzejesz, zaczyna się topić.

Propolis to naturalny antybiotyk. Łagodzi stany zapalne dróg oddechowych, przewodu pokarmowego. Ułatwia gojenie się ran i regeneruje skórę.

Kuracja: Leczniczo, aż do ustąpienia objawów. Wewnętrznie (np. przy przeziębieniu) – kupiony w aptece alkoholowy roztwór propolisu rano i wieczorem po 15–20 kropli na wodę lub cukier. Zewnętrznie, np. przy oparzeniach – 2–3 razy dziennie smaruj skórę maścią propolisową (patrz "Przepisy").

Cena: od ok. 20 zł za 100 g propolisu i od ok. 10 zł za 20 ml roztworu.

Pyłek i pierzga

Pyłek przypomina proszek, może być pozbijany w kulki. Jest żółty albo ma wiele odcieni (zależnie od rodzaju kwiatów, z których został zebrany). Pierzga to pyłek po pszczelej obróbce (zawiera m.in. miód). Wygląda jak złotobrązowe granulki. Pyłek

i pierzga mają podobne zastosowanie. Działają przeciwmiażdżycowo, wzmacniają układ nerwowy, uzupełniają niedobór witamin i mikroelementów, bardzo podnoszą przyswajanie żelaza (ważne przy anemii!).

Kuracja: Profilaktycznie – 3 razy dziennie po łyżeczce pyłku lub pierzgi podanej w łatwo przyswajalnej postaci (patrz "Przepisy"). Leczniczo – dawkę można podwoić.

Cena: pyłek ok. 4 zł za 100 g, pierzga ok. 14 zł za 100 g.

Mleczko pszczele

Wygląda raczej jak perłowa śmietanka. To obfitująca w odżywcze składniki substancja produkowana przez pszczele robotnice. Mleczko uważane jest za afrodyzjak i najlepszą multiwitaminę. Wzmacnia ciało i psychikę niczym najwyższej klasy środki energetyzujące.

Kuracja: W stanach wyczerpania, spadku koncentracji, przez 2–5 tygodni, pół godziny przed śniadaniem i pół godziny po kolacji (patrz "Przepisy").

Cena: ok. 150 zł za 100 g, miód z mleczkiem – ok. 14 zł za 250 g.

Wosk pachnący ulem

To wydzielina, z której pszczoły budują plastry na miód. Może mieć kolor żółty, pomarańczowy, brązowawy lub zielonkawy. W temperaturze pokojowej jest dość twardą masą, topi się powyżej 62 st. C. Uwalniane wtedy olejki eteryczne dezynfekują powietrze i koją nerwy.

Kuracja: Przy bezsenności – wieczorem w sypialni zapal na pół godziny świecę z pszczelego wosku (patrz "Przepisy"). Pochodzący prosto z plastra wosk (zwłaszcza taki z dodatkiem miodu) możesz żuć – odświeża oddech i przeciwdziała paradontozie.

Cena: ok. 5 zł za 100 g.

Ważne informacje

Produktów pszczelich nie powinno się podawać maluchom przed ukończeniem pierwszego roku życia. Dawka dla starszych dzieci jest o połowę mniejsza niż dla dorosłych. Jeśli chorujesz na cukrzycę lub masz alergię, przed rozpoczęciem kuracji skontaktuj się

z lekarzem.

Przepisy:

- Świeca z wosku

Za knot może ci posłużyć kawałek bawełnianego sznurka. Jeden jego koniec przywiąż pośrodku patyczka (np. takiego do szaszłyków), na drugim przyczep obciążnik, np. metalową nakrętkę. Włóż knot do słoiczka, tak aby patyczek opierał się o brzegi naczynka. W rondelku na wolnym ogniu rozpuść wosk. Gdy się stopi, napełnij nim w 3/4 słoiczek (lej po knocie). Zostaw do stężenia, potem przytnij knot tuż pod patyczkiem.

- Pierzga w miodzie

Wymieszaj 2 łyżki stołowe pierzgi z 10 łyżkami półpłynnego miodu (np. wielokwiatowego). Przechowuj w szczelnie zamkniętym słoiku, w ciemnym, chłodnym miejscu (najlepiej w temperaturze 8–14 st. C).

Nasza rada : Niektóre pasieki sprzedają gotową miksturę. Zanim ją kupisz, sprawdź, jakie są proporcje (powinno być 20% pierzgi i 80% miodu).

- Miodowy napój

Łyżkę miodu zalej szklanką ciepłej (ale nie gorącej) przegotowanej wody lub mleka. Dokładnie wymieszaj, przykryj i odstaw na 10–12 godzin (najlepiej na noc). Gdy napój „odstoi”, rozpuszczony w nim miód uaktywni swoje zdrowotne właściwości.

Nasza rada: Przed wypiciem napój lekko podgrzej (nie gotuj), bo zimny może podrażniać

żołądek.

- Maść propolisowa

Do garnka z gotującą się wodą włóż drugi, mniejszy. Rozpuść w nim 70 g wazeliny (do kupienia w aptece). Gdy będzie półpłynna, wyjmij z kąpieli zawierające ją naczynko. Dodaj do wazeliny ok. 15 g rozdrobnionego propolisu. Dokładnie wymieszaj, a potem przetrzyj miksturę przez sitko. Wlej do ciemnego słoiczka i odstaw do stężenia.

Szczelnie zamknięty przechowuj w lodówce.

- Mleczko pszczele

To wyjątkowo aktywny pszczeli produkt. Nie wymaga dodatkowej obróbki. Mleczko można mieszać z miodem (w proporcjach 1:1), ale nie jest to konieczne. Wystarczy zażyć łyżeczkę i potrzymać je pod językiem, aż się całkowicie rozpuści.

Nasza rada: By jak najlepiej przyswoić zdrowotne substancje, przed zażyciem mleczka warto dokładnie przepłukać wodą jamę ustną.

- Miksy z pyłku

Ponieważ sam pyłek trudno się przyswaja, zalej jego porcję (np. łyżeczkę) 1/2 szklanki letniej przegotowanej wody, zamieszaj i odstaw na kilka godzin. Pyłek możesz dodawać do miodu, konfitur, masła, jogurtu, mielonego sera białego. Wystarczy, że wymieszasz łyżeczkę pyłku z 2–4 łyżeczkami wybranego produktu i odstawisz na kilka godzin, by mikstura się przegryzła.

Ekorada:

Dobry jakościowo miód z czasem ulega krystalizacji (scukrzeniu). Do płynnej postaci wraca po podgrzaniu, ale uwaga – temperatura powyżej 44 st. C niszczy jego lecznicze właściwości.

Reklama

Diana Ożarowska-Sady