Smalec gęsi jest polecanym domowym środkiem na przeziębienie, kaszel i inne objawy infekcji. Skuteczność tego specyfiku w leczeniu przeziębienia wprawdzie nie została jasno potwierdzona dowodami naukowymi, jednak wiele osób chwali sobie zastosowanie gęsiego tłuszczu w kuracji przeciwprzeziębieniowej. Oto jak stosować smalec z gęsi, gdy dopada nas infekcja.

Spis treści:

Smalec z gęsi jest jednym z najzdrowszych tłuszczów zwierzęcych. Zawiera wiele cennych dla zdrowia składników, jak:

Smalec z gęsi był polecany przede wszystkim na takie problemy ze zdrowiem jak:

Mięso z gęsi, czyli gęsina, ma wiele właściwości korzystnych dla zdrowia człowieka. Jest dobrym źródłem białka (ma go stosunkowo dużo w porównaniu z innymi mięsami) i ma mniej kalorii niż mięso czerwone.

Warto podkreślić, że gęsi smalec jest bogatym źródłem dobroczynnych nienasyconych kwasów tłuszczowych - stanowią ponad 70% ogólnej zawartości kwasów tłuszczowych w gęsinie. Specjaliści wskazują szczególnie na obecność kwasów oleinowego i linolenowego, które występują również w oliwie, oraz eikozapentaenowego, dokozaheksaenowego i arachidonowego. Wszystkie mają pozytywne właściwości dla zdrowia.

Stąd smalec gęsi bywa przez niektórych polecany w diecie przeciwmiażdżycowej. Uważa się, że jego spożywanie może prowadzić do obniżenia poziomu cholesterolu. Nie można jednak pominąć faktu, że tłuszcz ten zawiera też nasycone kwasy tłuszczowe, które są fatalne dla układu krążenia. Zatem nie ma jednogłośności jeżeli chodzi o działanie tego środka na układ krążenia. Potrzebne są dalsze badania.

W medycynie ludowej smalec z gęsi jest środkiem polecanym na kaszel i inne objawy przeziębienia przede wszystkim dlatego, że działa rozgrzewająco, nawilżająco, łagodząco na drogi oddechowe oraz wspiera odporność. Chociaż nie brakuje osób, które polecają ten sposób na łagodzenie kaszlu, to nie ma tak naprawdę dowodów naukowych, które by potwierdziły jego skuteczność.

W przypadku długotrwałego kaszlu albo kaszlu, któremu towarzyszą niepokojące objawy, jak wysoka gorączka czy duszność, należy przede wszystkim skonsultować się z lekarzem. Domowe środki mogą nie być wystarczające, a czasami mogą zaszkodzić i opóźnić rozpoczęcie właściwego leczenia.

Istnieje kilka zastosowań smalcu z gęsi na kaszel i inne objawy przeziębienia. Możesz używać tego tłuszczu zarówno miejscowo: smarując nim klatkę piersiową, plecy, stopy lub okolica gardła, jak i wewnętrznie: pijąc tradycyjną miksturę na bazie smalcu z gęsi.

Jak ją przyrządzić? Banalnie proste. Łyżkę smalcu dodaj do szklanki ciepłego mleka z miodem. Miksturę pij 1-3 razy dziennie. Ma działanie rozgrzewające, więc dobrze jest spożywać ją przed snem.

Smalec z gęsi można kupić w sklepach, ale najlepiej przyrządzić go samemu. Tutaj znajdziesz przepis: Jak zrobić smalec z gęsiny?

Sporadyczne stosowanie smalcu z gęsi z pewnością nie spowoduje problemów ze zdrowiem, jednak zbyt częste jedzenie tego tłuszczu może zaszkodzić każdemu. Niektóre osoby są bardziej narażone na szkodliwy wpływ na zdrowie tłuszczów zwierzęcych, w tym gęsiego smalcu. Dotyczy to zwłaszcza ludzi ze skłonnością do chorób układu krążenia i nadwagą.

Przeciwwskazania do jedzenia smalcu z gęsi to głównie:

Oczywiście stosowanie smalcu z gęsi zewnętrznie, np. do smarowania klatki piersiowej czy pleców, nie wpływa niekorzystnie na zdrowie, dlatego osoby, które nie mogą pozwolić sobie na wypijanie tradycyjnej mikstury, mogą skorzystać z takiej kuracji.