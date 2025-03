Wzdęcia to częsty objaw, który od czasu do czasu przytrafia się każdemu. Główną przyczyną są niewłaściwe nawyki żywieniowe i brak ruchu. Jednym z domowych środków polecanych na wzdęty brzuch jest soda oczyszczona, która neutralizuje kwas żołądkowy. Może być skuteczna, ale z jej stosowaniem wiąże się też ryzyko.

Soda oczyszczona, czyli wodorowęglan sodu, jest popularnym nieorganicznym związkiem, stosowanym w kuchni. Jest składnikiem proszku do pieczenia, tabletek i proszków musujących, a także substancją stosowaną do czyszczenia. Soda oczyszczona jest też znanym domowym środkiem na dolegliwości trawienne. Wciąga wodę z przewodu pokarmowego i pobudza skurcze mięśni, a przede wszystkim neutralizuje kwas solny w żołądku i działa wiatropędnie. Dzięki temu łagodzi zgagę (soda na zgagę) i niestrawność, a według niektórych również zaparcia i wzdęcia.

Teoretycznie soda oczyszczona może zmniejszyć wzdęcia. Działa wiatropędnie oraz zobojętnia kwas żołądkowy, dzięki czemu u niektórych osób łagodzi uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Badania sugerują, że jedną z przyczyn wytwarzania nadmiaru gazów w brzuchu jest nadmierna ilość kwasu żołądkowego. Stosując roztwór z sodą do picia, można zmniejszyć objawy. Niestety nie ma wystarczających dowodów na to, aby soda działała bezpośrednio na zmniejszenie produkcji gazów w układzie trawiennym.

Aby pozbyć się wzdęć, sodę oczyszczoną możesz stosować w formie roztworu do picia. Przygotowanie mikstury na wzdęcia jest banalnie proste. Wystarczy dodać pół łyżeczki sody do szklanki ciepłej wody, wymieszać do pełnego rozpuszczenia i wypić około 30 minut po posiłku. Pij powoli, nie na raz, aby uniknąć nieprzyjemnych objawów, takich jak nudności. Nie pij sody na czczo, bo może to sprzyjać zakłóceniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Sodę doustnie można stosować wyłącznie doraźnie, nie częściej niż jeden raz dziennie, przez maksymalnie kilka dni.

Soda oczyszczona stosowana w niewielkich ilościach jest bezpieczna, lecz mały błąd może kosztować nas zdrowie. O tych zasadach bezpieczeństwa stosowania sody na wzdęcia trzeba pamiętać:

Jeśli problem wzdęć się powtarza, udaj się do lekarza rodzinnego lub gastrologa, który zleci badania i przepisze odpowiednie leki.

Soda oczyszczona nie może być przyjmowana przez każdego. Na wzdęcia i inne objawy trawienne nie powinny jej stosować:

Jeśli przyjmowane są na stałe leki, należy skonsultować się wcześniej z lekarzem, ponieważ wodorowęglan sodu może zmieniać ich działanie.

Niektórzy po zastosowaniu sody na wzdęcia skarżą się na skutki uboczne, głównie ze strony przewodu pokarmowego, ale nie tylko. Do działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem wodorowęglanu sodu należą:

Jeżeli wystąpi u ciebie którykolwiek z tych skutków ubocznych, przerwij stosowanie sody i skonsultuj się z lekarzem.

Soda oczyszczona może pomóc w minimalizowaniu wzdęć, ale jest wiele bezpieczniejszych sposobów na tę przypadłość. Jeżeli wzdęcia są sporadyczne, lepiej sięgać po takie domowe środki jak:

Jeśli wzdęcia są częstym problemem, pomyśl o swoim stylu życia: czy wystarczająco dużo się ruszasz i odpowiednio jesz? Pomoże ci zmiana nawyków żywieniowych (mniejsze porcje, posiłki lekkostrawne, picie dużej ilości wody) oraz aktywność fizyczna.