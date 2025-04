Spis treści:

Zaparcie, inaczej zatwardzenie lub obstrukcja, jest zbyt długim zaleganiem masy kałowej w jelicie grubym. Zaparcie objawia się dużą trudnością w wypróżnianiu (bólem, koniecznością silnego napinania mięśni) lub długą przerwą w wypróżnianiu (oddawanie stolca rzadziej niż 3 razy w tygodniu).

Zaparciom sprzyjają przede wszystkim nieprawidłowe nawyki:

zbyt mała podaż płynów i błonnika,

siedzący tryb życia,

jedzenie posiłków hamujących pasaż jelitowy: białe pieczywo, kakao, słodycze, drobne kasze,

nadużywanie leków przeczyszczających.

Do innych czynników powodujących zaparcia należą niektóre leki (np. żelazo, wapń, glin, leki przeciwhistaminowe), niektóre choroby (np. niedoczynność tarczycy, cukrzyca, zespół jelita drażliwego), operacje w obrębie jamy brzusznej, a także ciąża.

Jeśli problem zaparć pojawia się sporadycznie, warto sięgnąć po domowe sposoby leczenia.

Soda oczyszczona do picia jest popularnym domowym środkiem na zaparcia. Zwolennicy tej metody uważają, że soda wciąga wodę z przewodu pokarmowego i pobudza skurcze mięśni, przez co łagodzi zaparcia. Soda działa również neutralizująco na kwas solny w żołądku oraz wiatropędnie, w związku z czym może usprawniać trawienie. Niestety nie ma wiarygodnych naukowych dowodów na to, aby soda była skutecznym remedium na zatwardzenie.

Przeczytaj też: Soda na zgagę

Aby pozbyć się zaparć, sodę można stosować na dwa sposoby: do picia oraz w formie kąpieli.

Przygotowanie sody na zaparcia do picia jest banalnie proste. Wystarczy dodać łyżeczkę sody oczyszczonej do szklanki ciepłej wody, wymieszać do rozpuszczenia i wypić. Nie należy jednak spożywać takiej mikstury, gdy żołądek jest przepełniony jedzeniem lub piciem.

Sodę na zaparcia można zastosować również w formie kąpieli. Wystarczy w tym celu dodać do ciepłej wody w wannie 4 stołowe łyżki sody oczyszczonej i moczyć się w roztworze przez 20 minut. Kąpiel z sodą zmniejsza ból odbytu związany z zaparciami, a także rozluźnia mięśnie, co sprzyja łatwiejszemu wypróżnianiu.

Soda stosowana na zaparcia może powodować różnorodne skutki uboczne, w tym:

nudności i wymioty,

biegunkę,

zaparcie,

drgawki,

skurcze mięśni,

osłabienie mięśni,

w rzadkich przypadkach pęknięcie żołądka (w efekcie produkcji nadmiaru gazu).

Warto pamiętać, że soda może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Lepiej więc unikać łączenia jej z innymi związkami, a przed zastosowaniem domowego leku na zaparcia, najlepiej poradzić się lekarza.

Nie jest o sposób dla każdego. Sody na zaparcia nie powinny stosować: kobiety w ciąży i karmiące, dzieci, osoby na diecie niskosodowej oraz przyjmujące leki moczopędne.

Przede wszystkim aby pobyć się zaparć, trzeba w ogóle pić. I o niemało, bo przynajmniej 8 szklanek wody dziennie. Inne napoje, które mają działanie przeczyszczające, to:

kawa,

sok z suszonych śliwek i moreli - pokrojone owoce należy zagotować w wodzie, odstawić na godzinę i wypić wraz z owocami,

zioła: koper włoski, liść senesu, korzeń prawoślazu,

kleik z nasion lnu (siemienia lnianego),

sok z aloesu,

olej lniany - należy wypić 1 łyżkę rano na czczo (efekt przeczyszczający pojawia się po 8-12 godzinach),

olej rycynowy - dawkowanie to 1-2 łyżeczki w przypadku dzieci powyżej 12 lat oraz 1-2 łyżki stołowe dla dorosłych.

Jeśli domowe środki nie pomagają, a zaparcia nawracają, to należy przyjrzeć się swoim codziennym rutynom. W leczeniu zaparć bardzo ważna jest zmiana nawyków żywieniowych: picie dużej ilości płynów oraz zwiększenie spożywania błonnika do 20-40 g dziennie.

