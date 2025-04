Spis treści:

Afta to bolesne nadżerki w jamie ustnej, które mają postać białych jasnych zmian z czerwoną otoczką. Afty mogą mieć różną wielkość: od 1 mm do 2 cm. Na ogół afty pojawiają się po wewnętrznej stronie wargi lub policzka, pojedynczo lub w skupiskach. Ich powstaniu sprzyjają:

urazy mechaniczne,

stres,

obniżona odporność organizmu,

przemęczenie,

alergia,

niedobory (witaminy B12, cynk, kwas foliowy i żelazo),

niektóre antybiotyki.

Afty zwykle ustępują samoistnie po około 2 tygodniach. Może im towarzyszyć ból przy jedzeniu, a nawet gorączka. Zanim sięgniemy po leki na afty, warto wypróbować domowe sposoby na afty. Jednym z nich jest zastosowanie sody oczyszczonej.

Jednym z domowych sposobów na afty jest soda oczyszczona. Soda zmniejsza stan zapalny, obrzęk i ból towarzyszący aftom. Przyspiesza też gojenie tkanek miękkich. Ma działanie dezynfekujące, przeciwbakteryjne oraz ściągające. Łagodzi podrażnienia. Dlatego sprawdzi się w walce z aftami.

Aby zastosować sodę oczyszczoną na afty, 1 łyżeczkę sody oczyszczone rozpuść w 1/2 szklanki letniej wody i płucz jamę ustną do 3 razy dziennie. Jednorazowo płukanie ust powinno trwać około 20-30 sekund. Nie połykaj płynu.

Pamiętaj również o tym, żeby unikać kwaśnych, słonych, pikantnych i gorących pokarmów i napojów, ponieważ mogą podrażniać i utrudniać gojenie. Dbaj o odporność organizmu i włącz do diety więcej produktów bogatych w witaminy z grupy B, kwas foliowy, cynk i żelazo.

Jeśli użyjesz zbyt dużo sody oczyszczonej do płukania ust, może dojść do podrażnienia błony śluzowej. Dlatego trzymaj się właściwych proporcji i dawkowania. Sodę oczyszczoną na afty można stosować tylko doraźnie, a zatem maksymalnie przez okres 2-3 tygodni. Do czasu zagojenia się zmian. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do uszkodzenia śluzówki oraz odbić się negatywnie na zdrowiu zębów, prowadząc do erozji szkliwa. Jeżeli pomimo zapostowania tego środka, afty nie znikają, wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Afty na ogół samoistnie znikają w ciągu 1-2 tygodni, nie pozostawiając blizn. Nawracający problem lub nasilone objawy (np. wiele aft albo bardzo duża zmiana) mogą wymagać leczenia.

W leczeniu aft stosuje się głównie preparaty dostępne bez recepty o działaniu uśmierzającym ból, ściągającym i odkażającym. Są dostępne w postaci żelu, sprayu lub maści, które nakłada się na zmianę. Preparaty te przyspieszają gojenie, zapobiegają zakażeniu i zmniejszają objawy.

Jeśli afty pojawiają się kilka razy w ciągu roku, to warto taki stan rzeczy skonsultować z lekarzem, ponieważ przyczyną może być choroba lub inny problem zdrowotny, jak choćby niedobór witamin lub składników mineralnych.

