Spis treści:

Reklama

Ostroga piętowa to trwały wyrostek kostny pod spodem kości piętowej w tylnej części stopy, gdzie kość piętowa łączy się z więzadłem między piętą a śródstopiem. Nie jest jasne, co przyczynia się do rozwoju choroby, ale najprawdopodobniej to: nadmierne obciążenie stopy, zapalenie powięzi podeszwowej oraz indywidualne predyspozycje (otyłość, płaskostopie, noszenie butów na wysokim obcasie). Powtarzające się urazy mogą powodować gromadzenie się złogów wapnia w okolicy pięty, powodując narośl.

Głównym objawem ostrogi piętowej jest ból pięty. Nasila się po odpoczynku, jest więc silniejszy rano po przebudzeniu. Dolegliwości mogą utrudniać chodzenie, bieganie czy dłuższe stanie. Ostrogi piętowe rozpoznaje się na podstawie badania RTG.

Niestety ostrogi piętowej nie da się wyleczyć, dlatego stosuje się metody łagodzenia objawów. Zalecana jest zmiana stylu życia, kontrola masy ciała, ćwiczenia na nogi, szczególnie wzmacnianie mięśni łydek. Rzadko narośl leczy się chirurgicznie.

Aby zmniejszyć ból pięt przy ostrogach piętowych, niektórzy polecają okłady z sody oczyszczonej. Soda, czyli wodorowęglan sodu, to zasadowy związek nieorganiczny, obecny z proszku do pieczenia, niektórych dodatkach do żywności, a także tabletkach i proszkach musujących. Ze względu na swoje właściwości jest stosowana jako domowy środek na różne dolegliwości. Ma działanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, zmiękcza skórę i działa przeciwzapalnie. Skuteczność sody w walce z ostrogą piętową nie jest potwierdzona badaniami, ale wiadomo, że może łagodzić ból i zapalenie.

Jeśli zmagasz się z ostrogą piętową, wypróbuj mikstury z sody. Jedną łyżkę sody oczyszczonej zmieszaj z odrobiną wody tak, aby powstała gęsta papka. Nałóż uzyskaną pastę na piętę i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Powtarzaj zabieg 2-3 razy dziennie przez co najmniej 2 tygodnie.

Soda może podrażniać skórę, dlatego używaj jej ostrożnie. W razie wystąpienia zaczerwieniania czy pieczenia przerwij stosowanie.

Dolegliwości, które powoduje ostroga piętowa, możesz łagodzić poprzez naturalne metody:

chłodne okłady,

masaż stóp,

odpoczynek,

wkładki do butów pod ostrogi piętowe,

noszenie wygodnego obuwia na płaskiej podeszwie,

wybór miękkich nawierzchni w trakcie biegania (bieżnia, trawa),

noszenie miękkiego obuwia w domu,

chodzenie w taki sposób, aby minimalizować nacisk pięty na podłoże,

obniżenie masy ciała w przypadku otyłości,

ograniczanie czynności, które zwiększają ból pięty.

Czasami stosuje się leki przeciwzapalne, które również przynoszą ulgę w momentach nasilenia bólu. Przeczytaj więcej: Ostroga piętowa - ćwiczenia, domowe sposoby

Reklama

Czytaj także:

Ból pod stopami. Pierwsze objawy metatarsalgii

Pękające pięty: domowe sposoby i zabiegi na popękane pięty. Porady eksperta

Odciski i bąble – jak sobie z nimi radzić?

Rolowanie stóp może czasem bardziej zaszkodzić niż pomóc. Kiedy i jak warto je wykonywać?