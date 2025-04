Spis treści:

Zapalenie pęcherza (łac. cystitis) to stan zapalny w obrębie pęcherza moczowego wynikający z zakażenia, zazwyczaj bakteriami Gram-ujemnymi (np. bakterią E. coli). Jest najczęstszym rodzajem zakażenia układu moczowego (ZUM). Problem przeważnie pojawia się u kobiet.

Zapalenie pęcherza objawia się bólem podbrzusza, pieczeniem i szczypaniem podczas oddawania moczu, parciem na pęcherz, oddawaniem często niewielkich ilości moczu. U niektórych osób pojawia się również podwyższona temperatura oraz krwiomocz.

Leczenie zapalenia pęcherza polega na przyjmowaniu leków o działaniu bakteriostatycznym i piciu dużych ilości płynów. Zazwyczaj choroba samoistnie ustępuje w ciągu od kilku do kilkunastu dni.

Soda oczyszczona, inaczej wodorowęglan sodu, po zmieszaniu z wodą ma odczyn alkaliczny (zasadowy), dlatego będzie zmieniać pH moczu, który jest zazwyczaj kwaśny. Dzięki temu może łagodzić objawy zapalenia pęcherza. Soda oczyszczona ma również działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne. Wpływa na rozpuszczenie kamieni nerkowych zbudowanych z kwasu moczowego i cysteiny.

Niestety jest bardzo mało dowodów naukowych potwierdzających, że soda pomaga w leczeniu zapalenia pęcherza. Jedno z badań dowiodło, że stosowanie wodnego roztworu sody oczyszczonej w przypadku zakażenia dróg moczowych skutecznie łagodzi objawy infekcji, zwłaszcza u kobiet, które mają kwaśne pH moczu. Według autorów jest to metoda niedroga, łatwa w zastosowaniu i związana z niskim ryzykiem skutków ubocznych. Istnieją też prace, których autorzy odradzają stosowanie roztworu sody doustnie.

Przed użyciem tej metody kobieta powinna poradzić się lekarza. Zastosowanie sody oczyszczonej na zapalenie pęcherza polega na wypiciu roztworu wody i sody. Należy do pół litra przegotowanej wody dodać łyżeczkę sody oczyszczonej i pić jeden raz dziennie, rozdzielając napój na kilka porcji. Sody nie wolno pić na przepełniony żołądek, gdyś w połączeniu z kwasami powoduje wydzielanie gazu i może uszkodzić ściany żołądka.

Wyniki badań na temat bezpieczeństwa stosowania sody oczyszczonej doustnie są niejednoznaczne. Wskazana jest duża ostrożność. Nieprawidłowe przyjmowanie sody doustnie może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych: zaburzenia gospodarki elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej.

Jedno z badań przeprowadzone w Kalifornii odnotowało 192 przypadki niewłaściwego zastosowania sodu oczyszczonej, z czego niemal 5% dotyczyło osób, które przyjmowały ten środek na zakażenie dróg moczowych.

Możliwe skutki uboczne stosowania sody na zapalenie pęcherza to:

Ryzyko groźnych konsekwencji po wypiciu sody oczyszczonej jest wyższe w przypadku długotrwałego stosowania. Sodę na zapalenie pęcherza można przyjmować wyłącznie doraźnie.

Sody oczyszczonej nie powinny pić:

Pacjenci, którzy przyjmują na stałe leki, powinni przed zastosowaniem sody do picia poradzić się lekarza.

Uwaga: sody nie wolno pić na pełen żołądek, ponieważ reakcje zachodzące w żołądku mogą przyczynić się do uszkodzenia ścian układu pokarmowego.

Oprócz stosowania sody oczyszczonej istnieją inne domowe sposoby, które przyniosą ulgę w zapaleniu pęcherza, złagodzą ból i pieczenie w drogach moczowych:

Ważne jest, aby przedwcześnie nie przerywać przyjmowania środków, które zalecił lekarz, ponieważ infekcja może się odnowić. Nawet gdy objawy ustąpiły, terapię należy doprowadzić do końca.