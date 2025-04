Spis treści:

Zgaga jest uczuciem pieczenia lub palenia w klatce piersiowej i przełyku spowodowanym przedostawaniem się kwasu żołądkowego do gardła. Jest to główny objaw choroby refluksowej przełyku.

Zgaga może przytrafić się każdemu po obfitym posiłku, leżeniu po jedzeniu czy po pikantnej potrawie, ale może też występować regularnie i wymagać diagnostyki i leczenia. Sprzyjają jej palenie papierosów i picie alkoholu.

W sporadycznych przypadkach zgagi pomocne są domowe metody, takie jak wypicie roztworu sody lub innych płynów zobojętniających kwas solny w żołądku.

Soda oczyszczona, a dokładniej wodorowęglan sodu, to związek nieorganiczny, obecny z proszku do pieczenia, niektórych dodatkach do żywności, a także tabletkach i proszkach musujących.

Działanie sody w przypadku zgagi polega na neutralizowaniu kwasu solnego w żołądku i łagodzeniu wzdęć (soda działa wiatropędnie). Soda oczyszczona po zmieszaniu z wodą ma odczyn słabo alkaliczny (słabo zasadowy), dlatego wykazuje skuteczność w łagodzeniu nadkwasoty i objawów refluksu.

Uwaga. Soda oczyszczona nie powinna być spożywana zbyt często. W nadmiarze może działać toksycznie i szkodliwie.

Roztworu sody oczyszczonej nie powinny stosować:

Sody nie należy też pić, gdy żołądek jest przepełniony jedzeniem lub piciem. Istnieją doniesienia o przypadkach pęknięcia żołądka po spożyciu sody. Przyczyną było wytwarzanie dużych ilości dwutlenku węgla w wyniku neutralizacji kwasu w żołądku.

Trzeba pamiętać, że stosowanie sody to raczej doraźny sposób na jednorazowe przypadki zgagi. Jeśli problem pieczenia w żołądku się powtarza, trzeba udać się do lekarza rodzinnego lub gastrologa, który zleci dalsze badania i przepisze skuteczne leki.

Sodę na zgagę przyjmuje się w postaci roztworu wodnego. Jego przygotowanie jest banalnie proste. Wystarczy pół płaskiej łyżeczki sody rozpuścić w połowie szklanki letniej wody i wypić, gdy pojawiła się zgaga.

Mieszankę można przyjąć kilka razy w ciągu dnia z odstępami 2-godzinnymi w miarę potrzeby. Jednak osoby powyżej 60. roku życia nie powinny spożywać sody na zgagę więcej niż 3 raz w ciągu doby.

Oprócz sody na zgagę możemy zastosować inne napoje łagodzące dolegliwości żołądkowe. Płyny nie powinny być zbyt gorące, ani zimne. W epizodycznych przypadkach wystąpienia zgagi, do picia polecane są:

Jeśli zgaga się powtarza, może wynikać ze złych nawyków żywieniowych oraz nadwagi (szczególnie nadmiaru kilogramów wokół brzucha). Wówczas najskuteczniejszym sposobem będzie zmiana przyzwyczajeń, tj. unikanie wyzwalaczy zgagi (tłustych i ostrych potraw, soków, napojów gazowanych, alkoholu i kofeiny), jedzenie mniejszych porcji, regularne picie wody, unikanie jedzenia przed snem, a także obniżenie masy ciała.