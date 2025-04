Od dawien dawna ceniony w medycynie ludowej jako eliksir zdrowia. Warto spożywać go szczególnie wiosną, ponieważ oczyszcza i wzmacnia organizm. Sok z brzozy - jakie jest jego zastosowanie i dlaczego warto go pić?

Niezwykle drzewo z białą korą, które wszyscy doskonale znają z wypadów w plener, ma dużo większe zastosowanie niż nam się wydaje. Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych, jest ono również źródłem cennego soku o wszechronnym zastosowaniu dla naszego zdrowia. Dawniej nazywany był oskołą lub bzowiną, dziś po prostu sokiem z brzozy, jest lekarstwem na wiele powszechnych dolegliwości. A wszystko za sprawą zawartości wielu cennych dla zdrowia składników.

Co zawiera sok z brzozy?

witamina C oraz witaminy z grupy B;

miedź;

wapń;

fosfor;

magnez;

żelazo;

sole mineralne;

kwas cytrynowy oraz kwas jabłkowy;

aminokwasy;

garbniki.

Na jakie dolegliwości warto stosować sok z brzozy?

Kamica nerkowa. Sok z brzozy ma właściwości regulujące pracę nerek, zapobiega powstawaniu kamieni moczowych, wypłukując złogi z przewodów moczowych.

Sok z brzozy ma właściwości regulujące pracę nerek, zapobiega powstawaniu kamieni moczowych, wypłukując złogi z przewodów moczowych. Osłabiona odporność organizmu. Sok z brzozy ma działanie wzmacniające organizm oraz wspierające naturalną odporność.

Sok z brzozy ma działanie wzmacniające organizm oraz wspierające naturalną odporność. Problemy z wątrobą. Sok z brzozy wspomaga oczyszczanie wątroby i stymuluje jej prawidłowe funkcjowanie.

Sok z brzozy wspomaga oczyszczanie wątroby i stymuluje jej prawidłowe funkcjowanie. Przemęczenie, osłabienie oraz brak energii życiowej. Sok z brzozy wzmacnia, oczyszcza organizm oraz dodaje witalności.

Sok z brzozy wzmacnia, oczyszcza organizm oraz dodaje witalności. Nowotwory. Choć medycyna konwencjonalna nigdy udowodniła, że sok z brzozy ma właściwości antynowotworowe lub wręcz lecznicze w chorobach nowotworowych, to medycyna naturalna z przekonaniem proponuje sok z brzozy wspomagająco w profilaktyce i walce z nowotworami.

Jak pozyskać i przechowywać sok z brzozy?

Sok brzozowy można kupić w sklepach ze zdrową żywnością oraz supermarketach. Jednak możemy również pokusić się samodzielne pozyskanie soku. Najlepszyk okresem, aby to zrobić jest wiosna, czyli czas gdy rośliny "wybudzają" się z zimowego letargu. Wybierzmy drzewo dojrzałe, mniej więcej dziesięcioletnie, o dość grubych gałęziach. Aby sprawdzić, czy można pozyskać z niego sok, wystarczy nakłuć korę szpikulcem. Jeśli pojawi się kropla, to znak, że możemy wywiercić w drzewie niewielki otwór, by pobrać sok. Możemy to zrobić na przykład ręczną wiertarką. Zróbmy to pecyzyjnie i odpowiedzialnie. Tak, by zanadto nie pokaleczyć drzewa. Do otworu wkładamy rukę, pod którą podstawiamy lejek. Sok będzie swobodnie kapał przez niego do przygotowanej wcześniej butelki. Sok będzie spływał powoli, zaopatrzmy się więc w cierpliwość, doglądając co jakiś czas. Może to zająć nawet dwa dni. Gdy zakończymy pobieranie soku, wbijmy kołek w otwór, posmarujmy go pastą ogrodniczą pastę lecznicą, aby kora się zasklepiła.

Sok z brzozy należy przechowywać w lodówce nie dłużej niż 4 dni. Nie należy go podrzewać, ponieważ wysoka temperatura unicestwi jego właściwości zdrowotne. Jeśli chcemy na dłużej zachować jego walory zdrowotne, możemy dodać do niego odrobinę spirytusu. Przygotowana w ten sposób nalewka brzozowa posłuży nam znacznie dłużej.

Sok z brzozy ma dość cierpki smak, który może być nieprzyjemny. Można dodać do niego odrobinę miodu, soku z malin lub startego imbiru.

Jak przeprowadzić kurację sokiem z brzozy?

Aby przeprowadzić pełną kurację sokiem z brzozy, należy wypijać 2-3 razy dziennie 1/4 szklanki soku przed 15 do 20 dni. Ważne, aby w tym czasie nie spożywać alkoholu, kawy i herbaty, szpinaku, szczawiu oraz czekolady. Taka kuracja ma działanie oczyszczające organizm oraz wzmacniające.

Sok z brzozy na skórę i włosy

Oprócz pozytywnego wpływu na nasze zdrowie, sok brzozowy może również przysłużyć się naszej urodzie. Może być stosowany przy różnego rodzaju problemach skórnych, ze wględu na właściwości przyspieszające gojenie ran (w formie okładów lub do przemywania skóry) oraz problemach z włosami, taki jak wypadanie, brak puszystości, słabość (jako płukanka).

