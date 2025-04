Ziemniaki nie cieszą się najlepszą opinią, chociaż należą do warzyw bogatych w składniki mineralne i witaminy. Odpowiednio przyrządzone (bez tłuszczu i niezdrowych dodatków), jedzone w umiarkowanych ilościach, są jak najbardziej w porządku. W niektórych krajach popularnym środkiem na dolegliwości trawienne jest świeżo wyciśnięty sok z ziemniaków. Zainteresowanie jego leczniczymi właściwościami sięga XIX wieku. Co warto wiedzieć o tym napoju?

Ziemniak może być produktem, z którego zrobimy nie tylko frytki, purée czy kopytka, ale sprawdzi się też jako warzywo na sok. Sok z ziemniaka, choć nie jest popularny, jest bardzo zdrowy. Zawiera wiele cennych witamin, fitochemikaliów i składników mineralnych:

Związki zawarte w soku z ziemniaka, czego dowodzą badania, wykazują szereg działań korzystnych dla zdrowia, w tym działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciw otyłości, przeciwcukrzycowe, poprawiające parametry cholesterolu i nadciśnienia tętniczego. Sok ziemniaczany zawiera wiele substancji o działaniu biologicznym, dzięki którym może wpływać na zdrowie organizmu.

Dzięki zawartości wielu cennych związków picie soku z ziemniaka może korzystnie działać przy różnych schorzeniach i dolegliwościach:

Sok z ziemniaka jest także polecany na zgagę, niestrawność i refluks żołądkowy, ponieważ jest płynem mocno zasadowym, dzięki czemu zmniejsza kwasowość w żołądku. W rezultacie łagodzi dolegliwości układu pokarmowego.

Naukowcy z niemieckiego Uniwersytetu we Freiburgu przetestowali skuteczność soku z ziemniaka u pacjentów z niestrawnością. Zauważono, że 2/3 badanych odniosło korzyści i objawy dyspeptyczne uległy w tej grupie zmniejszeniu. Badacze przypominają, że sok z ziemniaka może mieć działanie przeciwskurczowe i zobojętniające sok żołądkowy, dlatego jest polecanym środkiem na problemy trawienne.

Kilka lat temu mikrobiolodzy z Uniwersytetu w Manchesterze dokonali zaskakującego odkrycia. Ich zdaniem sok z ziemniaków może być skuteczny w profilaktyce i leczeniu wrzodów żołądka - choroby, którą często powoduje zakażenie Helicobacter pylori.

Sok z ziemniaka zawiera związek antybakteryjny niszczący te drobnoustroje. Dodatkowym atutem jest to, że ziemniaczany napój nie powoduje lekooporności w przeciwieństwie do antybiotyków, a także nie wywoływał skutków ubocznych u badanych.

Aby przygotować sok z ziemniaka, najlepiej dokładnie wyczyszczone, pokrojone surowe ziemniaki (w skórce) wycisnąć w sokowirówce. Można też zetrzeć ziemniaki na tarce i wycisnąć z nich sok. Płyn można następnie dodać do innego ulubionego soku i wypić w tej formie. Albo dodać do niego sok z cytryny lub bazylię. W celach leczniczych zaleca się pić jedną szklankę soku z ziemniaka dziennie doraźnie przy dolegliwościach, np. 3 raz w ciągu dnia przed posiłkami. Początkowo warto zacząć od mniejszych ilości (2-3 łyżek), aby sprawdzić, jak organizm reaguje, jeżeli wcześniej go nie piliśmy.

Czy sok z ziemniaka może być szkodliwy? Tak, nadmierne spożywanie surowych ziemniaków, zbyt starych lub nieprawidłowo przechowywanych może powodować zatrucie i gorączkę.

Surowe ziemniaki zawierają toksyczne związki – glikoalkaloidy (głównie solaninę i chakoninę). Według European Food Safety Authority zagrożenie związane z ich spożywaniem występuje zwłaszcza w przypadku niemowląt i małych dzieci oraz osób dorosłych przy częstym spożywaniu.

Objawy zatrucia glikoalkaloidami to nudności, wymioty i biegunka. Zawartość związków w warzywie zmniejsza się, jeśli ziemniaki są poddane obróbce: obieraniu, gotowaniu lub smażeniu. W ziemniakach zebranych o prawidłowym czasie nie stwierdzono obecności toksycznych ilości glikozydów.

Co ważne, należy unikać spożywania surowych ziemniaków z zielonym miąższem lub takich, które zaczęły kiełkować. To oznacza, że były nieprawidłowo lub zbyt długo przechowywane.

Pomimo że sok z ziemniaków ma wiele zalet, są pewne przeciwwskazania do jego stosowania. U osób z niską kwasowością żołądka skrobia zawarta w napoju może nasilać dolegliwości, takie jak bóle brzucha, pieczenie w przełyku i nudności. Przeciwwskazaniem jest również ostre zapalenie trzustki. Osoby z cukrzycą powinny poradzić się przed zastosowaniem swojego lekarza.