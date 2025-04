Soki to łatwo dostępne i naturalne źródło substancji odżywczych, które mogą korzystnie wpłynąć na stan zdrowia i samopoczucie. Pijąc szklankę soku dostarczasz organizmowi dawkę witamin, które dodadzą energii, wspomogą stan zdrowia, a także przyczynią się do ochrony przed infekcjami.

Dobry, bo naturalny

Warto wiedzieć, że sok to produkt w pełni naturalny. Otrzymujemy go metodami fizycznymi, ze świeżych, chłodzonych lub mrożonych dojrzałych owoców lub warzyw. Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami unijnymi do soków owocowych nie wolno dodawać cukru. Nie wolno też dodawać słodzików, w tym również tych naturalnego pochodzenia, czyli tzw. stewii. Te same regulacje prawne zakazują dodawania do soków substancji barwiących, konserwantów oraz wzmacniaczy smaku. Jeśli zatem, na etykiecie soku widnieje napis Sok owocowy, to z pewnością jest to produkt, który wedle prawa powstał z soku wyciśniętego z owoców i nie zawiera dodatku cukru.

Jakie witaminy znajdziesz w sokach

Soki są bogate w witaminy wspomagające pracę organizmu i tym samym wpływają na poprawę stanu zdrowia i urody. Pijąc sok z czarnych jagód, dostarczamy organizmowi dawkę witaminy E, która zapobiega uszkodzeniom komórek w organizmie powodowanym przez procesy utleniania, co może spowalniać proces starzenia.

Jeśli chcemy wspomóc gospodarkę jelitową organizmu, warto sięgać po jabłko lub sok jabłkowy. Są one źródłem związków polifenolowych chroniących organizm przed wpływem wolnych rodników i substancji mineralnych, które właśnie regulują gospodarkę elektrolitową organizmu. Jedno średniej wielkości (ok. 200 g) jabłko dziennie lub np. szklanka (ok. 200 ml) soku jabłkowego zapewnia aż 220 mg potasu, od 50 do 100 mg polifenoli. Jabłka mają też bardzo pozytywny wpływ na regulację przemiany materii.

Kwas foliowy, który może być kojarzony głównie jako jeden z suplementów diety kobiety w ciąży jest równie ważny dla niej, co dla każdego człowieka. Kwas foliowy pomaga w prawidłowym rozwoju płodu. Jest również niezbędny, na przykład, do prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego. W związku z tym, że jest to składnik, którego nasz organizm nie potrafi wytwarzać, dlatego musi być on dostarczony wraz z pożywieniem. Łatwym sposobem uzupełnienia kwasu foliowego może być szklanka soku pomarańczowego, która pokrywa 1/4 dziennego zapotrzebowania na ten składnik.

Sok a zdrowa dieta

Jednym z podstawowych elementów dbania o własne zdrowie jest prawidłowa dieta. Aby dobrze się odżywiać należy dostosować swoje odżywianie do zasad piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, u której podstaw leżą warzywa i owoce. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, powinno się spożywać min. 400 g owoców i warzyw dziennie, podzielonych na pięć porcji. Zatem każdy posiłek powinien uwzględniać warzywa lub owoce. Warto również wiedzieć, że zgodnie z rekomendacją Instytutu Żywności i Żywienia, jedna porcja warzyw i owoców może być zastąpiona szklanką soku, na przykład pomarańczowego.

Wspieraj odporność pijąc soki

Dbanie o odporność organizmu jest jedną z części składowych dbałości o zdrowie, a właściwie skomponowana dieta może pełni rolę profilaktyczną. Odpowiednia ilość warzyw i owoców, w tym ich przetworów takich jak np. soki, może pomóc uchronić przed infekcjami. Należy zatem pamiętać o odpowiedniej dawce witamin, które wspierają układ immunologiczny. Istnieją proste sposoby na uzupełnienie witamin, np. picie szklanki pasteryzowanego soku pomarańczowego. Szklanka soku pomarańczowego, o pojemności 200 ml może zapewnić ok. 50%-60% dziennego zapotrzebowania na witaminę C, która odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia oraz bierze udział w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

