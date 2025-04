Cudze chwalicie, swego nie znacie, chciałoby się powiedzieć, gdy mowa o leczniczej soli bocheńskiej. Dobroczynne właściwości soli jodowo-bromowej wydobywanej z okolic Bochni znane są od dawna, dzisiaj można korzystać z nich regularnie w zaciszu własnego domu.

Lecznicza sól bocheńska jest to jedna z soli leczniczych wydobywana w tradycyjny sposób z naturalnych złóż solanki pochodzącej z epoki miocenu w okolicach Bochni. Solanki te wyróżniają się stężeniem i kompozycją składników mineralnych.

Sól bocheńska jodowo-bromowa zawiera:

sód,

jodki,

bromki,

wapń,

magnez,

chlorki,

żelazo,

wodę.

Jest stosowana jako dodatek do kąpieli albo inhalacji. Jest bezpieczna, mogą jej używać dzieci, osoby starsze oraz astmatycy i alergicy. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty z soli, należy korzystać regularnie przez dłuższy czas.

Kąpiele z bocheńską solą leczniczą wywierają korzystny wpływ na wiele różnych dolegliwości. Wśród głównych wymienia się m.in.

infekcje układu oddechowego i objawy takie jak kaszel, katar,

choroby narządu ruchu i rehabilitację po przebytych urazach,

choroby reumatyczne,

choroby zwyrodnieniowe stawów,

problemy dermatologiczne (np. łuszczyca, rybia łuska, wyprysk przewlekły, atopowe zapalenie skóry),

choroby układu krążenia,

dna moczanowa,

niedoczynność tarczycy,

niedobory pierwiastków,

osłabienie odporności organizmu,

obniżenie nastroju i złe samopoczucie, stres, zmęczenie i niepokój.

Najlepsze efekty dla ogólnego wzmocnienia można osiągnąć, gdy kąpiele z dodatkiem soli odbywają się regularnie.

Lecznicza sól bocheńska działa wszechstronnie na organizm:

​rozluźnia mięśnie,

działa przeciwzapalnie,

oczyszcza drogi oddechowe,

poprawia kondycję skóry,

działa odkażająco,

dostarcza składników mineralnych,

normalizuje czynności wegetatywnego układu nerwowego i układu przysadka-nadnercza.

Pod wpływem działania gorącej wody z leczniczą solą bocheńską pocimy się, oczyszczając organizm z toksyn. Kąpiele w soli leczniczej umożliwiają wchłanianie składników mineralnych. Równocześnie spada napięcie mięśniowe, a organizm dostaje silny bodziec do regeneracji, co przekłada się na mobilizację pracy układu immunologicznego i wzmocnienie odporności. Efekty kuracji z solą bocheńską są odczuwane już po kilku zabiegach, a poprawa kondycji skóry może być widoczna od razu.

Sól bocheńską stosuje się przede wszystkim do leczniczych kąpieli. Jeśli chcemy poprawić odporność, do wanny należy wsypać 1 kilogram prawdziwej bocheńskiej soli leczniczej, a następnie przygotować kąpiel z gorącą wodą o temperaturze 38-40 stopni Celsjusza. Kąpiel powinna trwać ok. 15 minut. Korzystny wpływ na zdrowie mają nie tylko składniki mineralne zawarte w soli, ale też ciepła woda. W innych przypadkach optymalna temperatura kąpieli wynosi 35-36°C.

Gorąca kąpiel jest dla organizmu sporym wysiłkiem, dlatego zalecane jest wypicie po niej minimum pół litra wody najlepiej z elektrolitami – celem nawodnienia – i odpoczynek.

Warto też pamiętać o tym, żeby nie opłukiwać się przed wyjściem z wanny, a jedynie łagodnie osuszyć ciało ręcznikiem. Ważne jest to, żeby delikatny płaszcz soli pozostawał na ciele po wyjściu z wody, co będzie nasilało dalszą absorpcję cennych minerałów.

Moczenie stóp w wodzie z solą bocheńską

Aby wykonać zabieg moczenia stóp w wodzie z solą bocheńską, wystarczy do miski z ciepłą wodą dodać 5 łyżek soli i moczyć w niej stopy przez 10-15 minut. Następnie dokładnie osuszyć ręcznikiem. Moczenie stóp w wodzie z solą bocheńską działa kojąco na nogi, relaksuje i rozluźnia mięśnie, zmniejsza zmęczenie i uczucie ciężkości stóp, redukuje obrzęki, nawilża skórę, zmiękcza i ułatwia pozbycie się zrogowaceń.

Inhalacje z leczniczej soli bocheńskiej

Rozpuść 1-2 łyżek stołowych bocheńskiej soli jodowo-bromowej w 1 szklance gorącej wody. Możesz również do miski z ciepłą wodą (ok. 37-40°C) wsypać ok. 3-5 łyżek stołowych soli. Po wymieszaniu nakryj głowę ręcznikiem i wdychaj opary przez 15 minut. Wskazaniami do inhalacji z soli bocheńskiej (ale także kąpieli) są przewlekłe choroby dróg oddechowych i zatok nosa. Zabieg działa oczyszczająco, nawilżająco, przeciwzapalnie i antyseptycznie.

Kompresy z soli bocheńskiej

Kompres z roztworu soli bocheńskiej i wody można stosować miejscowo na skórę, aby złagodzić objawy chorób dermatologicznych. Wystarczy zmoczyć gazik w ciepłej wodzie z solą jodowo-bromową (1,5 łyżki soli na szklankę wody) i nałożyć go na zmienione chorobowe miejsce. Pozostawić na 15-30 minut.

Warto pamiętać, że leczniczą sól bocheńską można wykorzystać do przyrządzenia domowych maseczek i peelingów do ciała.

Wybierając sól do kąpieli, warto pamiętać, że tego typu produkty dostępne w drogeriach często wydają się atrakcyjne m.in. ze względu na fakt, że już niewielka ich ilość dodana do kąpieli zapewnia ładny zapach. Trudno jednak doszukać się w ich przypadku działania prozdrowotnego takiego, jakie zapewnia bocheńska sól lecznicza. Jej właściwości są dodatkowo potwierdzone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Jeśli oczekujemy, że sól do kąpieli ma nie tylko pachnieć, ale realnie działać, to lepiej sięgnąć po produkty zarejestrowane jako lecznicze.

Pomimo korzystnego wpływu, jaki wykazuje roztwór soli jodowo-bromowej na organizm, nie w każdym przypadku może on być wykorzystywany. Przeciwwskazaniami do stosowania soli bocheńskiej są:

ciąża,

karmienie piersią,

ostre stany zapalne,

niewydolność krążenia,

choroba wieńcowa,

wady serca,

choroby onkologiczne,

gruźlica aktywna,

nadciśnienie tętnicze,

nadczynność tarczycy.

Przed zastosowaniem soli bocheńskiej zawsze warto poradzić się lekarza. Gdy przyjmujemy leki na choroby przewlekłe, także spytajmy specjalistę, czy kąpiele z solą leczniczą nie są dla nas przeciwwskazane.

