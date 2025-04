Fot. Fotolia

Jak stosować roztwór z soli?

Roztwór soli można stosować na ciało za pomocą opatrunków, jednakże nie należy używać kompresów (bandaż opatrunkowy musi przepuszczać powietrze). Solanka powinna być 10% (8 do 10%). Stosowanie roztworu soli o większej koncentracji może spowodować bóle leczonych miejsc i naruszyć konstrukcję naczyń włosowatych w tkankach. Standardowe stężenie roztworu to 2 łyżeczki soli na 250 ml wody, w ten sposób uzyskujemy 8-procentową solankę, która zwykle jest stosowana u dzieci.

Dla dorosłych roztwór jest sporządzany z 2 łyżeczek soli rozpuszczonych w 200 ml wody – to10-procentowa solanka.

Przed rozpoczęciem leczenia należy ciało przetrzeć ciepłą wodą z mydłem, zaś po zabiegu ciepłym wilgotnym ręcznikiem.

Stosując opatrunki solne, trzeba pamiętać, aby do tego celu używać odpowiednich tkanin. Muszą być higroskopijne (łatwo absorbować ciecz), nie powinno być na nich pozostałości po tłuszczu, maści, alkoholu, jodzie. Do opatrunku najlepiej zastosować kawałek wielokrotnie pranego lnianego lub bawełnianego materiału, lub po prostu użyć gazy.

Przygotowanie opatrunku z soli

Materiał lniany lub bawełniany należy złożyć na 4, zaś gazę na 8 warstw. Jeszcze raz podkreślam, że opatrunek musi przepuszczać powietrze, gdyż tylko wtedy płyny tkankowe zostaną wchłonięte.

Ciągła cyrkulacja płynów i powietrze w bandażu mogą wywołać uczucie zimna na skórze. W związku z tym do opatrunku należy użyć ciepłej wody (60-70 °C), nie musi być to woda destylowana, może być zwykła. Przed bezpośrednim nałożeniem opatrunku możemy go lekko ochłodzić.

Bandaż wyżymamy, tak by został tylko trochę wilgotny, kładziemy na bolące miejsce na 10-15 godzin.

Nie wolno opatrunku niczym obwiązywać, uszczelniać. Zwilżony w roztworze kawałek tkaniny należy dobrze obandażować: na klatce piersiowej, brzuchu, tułowiu – szerokim bandażem, zaś na palcach, dłoniach, stopach, twarzy i głowie – wąskim.

Opatrunki z soli - w czym pomagają?

8-10-procentowy roztwór soli posiada bardzo dobre właściwości absorpcyjne. W zależności od miejsca zastosowania, czy to będzie brzuch, czy skóra, solanka zacznie wchłaniać płyny wydzielane przez ciało, tym samym uwalniając organizm od toksyn, eliminując zatory w tkankach oraz innych organach ciała. Stosując hipertoniczny roztwór zewnętrznie, należy pamiętać, by używać tylko oddychających tkanin, prześcieradeł wchłaniających wodę, przepuszczających powietrze koszul oraz spodni.

Bez względu czy jest to choroba wątroby, stawów, nowotworowa (ich charakter nie ma znaczenia) – czterowarstwowy opatrunek z gazy lub innego materiału bawełnianego nakładamy na niedomagające miejsce na 8-10 godzin lub zażywamy solnych kąpieli, które korzystnie wpłyną nie tylko na chore stawy, ale i ogólnie na organizm.

W przypadku takich chorób, jak leukemia (białaczka), na noc trzeba zakładać dwie warstwy bielizny, jedną namoczoną w solance, a drugą suchą. Okłady solne mają dość silne działanie, dlatego na początku powinno się je stosować tylko przez 3-5 godzin.

Jak wyjaśnić terapeutyczne działanie solankowych opatrunków? Roztwór soli spożywczej charakteryzuje się aktywnymi absorpcyjnymi właściwościami. Opatrunek (gaza nasączona roztworem soli) działa na zawarty w tkankach płyn zarówno wchłaniając go bezpośrednio, jak i pośrednio za pomocą powietrza i gazy. Dlatego efekt terapeutycznych opatrunków jest uzależniony od jakości i grubości bandaży, ich możliwości absorpcyjnych oraz przepuszczalności powietrza.

Dla uściślenia powiem, że solanka (stężenie nie większe niż 10%) absorbuje płyny z ich zawartością znajdujące się w tkankach, jednakże nie narusza erytrocytów, leukocytów oraz żywych komórek tkankowych. Solankowy opatrunek oddziałuje nie tylko na niedomagające miejsce, ale również działa na inne tkanki i narządy znajdujące się pod nim. W miarę wchłaniania płynów z warstwy podskórnej podnosi się płyn znajdujący głębiej, niosąc ze sobą chorobotwórcze pierwiastki, bakterie, wirusy, szkodliwe nieorganiczne elementy, truciznę.

W taki sposób odnawia się i odkaża się płyn w chorym narządzie – proces patologiczny mający miejsce w tkance jest eliminowany. Podobnie dzieje się, gdy solankę stosujemy wewnętrznie. W takim przypadku przyczyny niedomagań są usuwane nie tylko poprzez pory w skórze, ale również poprzez organy wydalające.

Fragment pochodzi z książki "Sól. Lecznicze właściwości", Wydawnictwo Vital. Publikacja za zgodą wydawcy.

