Fot. Fotolia

Reklama

Angina i przewlekłe zapalenie oskrzeli

Sól – 1 kg

gorczyca, pieprz, imbir – 2-3 łyżki

Wszytko należy wsypać na patelnię i podgrzać, mieszając. Podgrzewać do czasu, aż sól stanie się gorąca, trzeba jednak uważać, by jej nie rozżarzyć. Następnie należy włożyć cienkie bawełniane skarpetki, przesypać sól z przyprawami do miski i zanurzyć w niej nogi. Trzymać, dopóki sól nie ostygnie. Procedurę powtórzyć 4 razy w ciągu doby.

Metoda ta jest także skuteczna w leczeniu zapalenia migdałków, zapalenia błony śluzowej nosa i krtani.

Zobacz także: Jak zwalczyć ból gardła domowymi sposobami?

Artroza małych stawów

Przy chorobie zwyrodnienia stawów, na przykład palców ręki lub stóp, dobrze jest przyjmować piaskowe kąpiele. Nie jest to trudna kuracja: piasek z rzeki i sól w równych ilościach zmieszać i podgrzać. Palce zanurzyć w gorącej mieszance z piaskiem i solą, trzymać, aż piasek wystygnie.

Bóle w klatce piersiowej

Korzystne działanie ma podgrzewanie chorych miejsc woreczkami z rozgrzaną do 60 °C gruboziarnistą solą.

Przy dużej gorączce należy przykładać plasterki kiszonych ogórków do czoła, szyi oraz stóp.

Przewlekłe zapalenie zatok

Sól

czosnek – ¼ główki

Czosnek drobno posiekać i dodać do podgrzanej soli. Mieszankę należy przesypać do płóciennego woreczka i przyłożyć do zatok (przednia część policzka). Trzymać woreczek do ostygnięcia. Procedurę powtarzać każdego wieczoru.

Nieżyt żołądka

Sól – ½ łyżeczki

gotowana woda – ½ szklanki

Rozpuścić sól w wodzie i lekarstwo gotowe. Od razu po jedzeniu należy przepłukać gardło soloną wodą. Odczekać godzinę i powtórzyć. Ten zabieg odbudowuje błonę śluzową żołądka oraz przywraca równowagę kwasowo-bazową niezbędną dla przewodu pokarmowego.

Ból głowy

By zmniejszyć ból głowy, możemy zastosować chłodny kompres solny: sól włożyć do zamrażarki i zostawić tam na kilka minut, następnie wyjąć i zawinąć w materiał.

Taki kompres należy położyć na ciemieniu (przedtem położyć się na kanapie), zamknąć oczy, w myślach policzyć od dziesięciu do jednego i chwilę poleżeć.

Zimna sól absorbuje ciepło, co sprawia, że naczynia zwężają się na całej powierzchni głowy. Po 10-15 minutach ból głowy złagodnieje.

Gdy sól troszkę się ogrzeje, należy ją przełożyć na oczy na 2-3 minuty.

Mimo że oczy są zamknięte, mogą dostawać się do nich drobinki soli, dlatego przed położeniem woreczka z solą najpierw trzeba je przykryć kawałkiem tkaniny lub chusteczką.

Woreczek z solą musi mieć temperaturę pokojową, gdyż oczy znajdują się blisko zatok, a tych chłodzić nie wolno.

Grzybica skóry

Sól – jedna łyżka

woda – 1 szklanka

Otrzymanym roztworem o temperaturze pokojowej należy umyć nogi, następnie przepłukać je czystą chłodną wodą i wytrzeć do sucha.

Można również rozpuścić w szklance wody łyżeczkę soli (najlepiej morskiej lub jodowanej). Myć nogi soloną wodą rano i wieczorem.

Solny napar z czosnku

Woda – 1 łyżka

sól spożywcza – 1 łyżeczka

czosnek – jeden duży ząbek

Przygotowanie:

Czosnek dobrze utrzeć. Rozpuścić sól w wodzie – najlepiej wsypać do gorącej gotowanej wody rozmieszać i ostudzić. Następnie do wyciśniętego czosnku dodać jedną łyżkę solanki, wszystko przecedzić przez gazę i dobrze wycisnąć. Do uzyskanej mieszanki dodać 4 łyżki osolonej wody. Roztworem smarować dotknięte grzybicą miejsca przynajmniej dwa razy dziennie. Mieszankę możemy przechowywać 12 godzin. Na noc możemy ją włożyć do lodówki.

Bóle gardła

Sól morska – 1 kg

olejek eteryczny – 1-2 krople

Inhalacje: sól trzeba rozgrzać na patelni i dodać olejek (przy anginie i zapaleniu krtani – olejek z szałwii, lipy; zapalenie oskrzeli, różne rodzaje kaszlu – fiołkowy i jodłowy).

Jodłowy olejek jest zalecany przy chorobach z elementami astmy (krztusiec, ostre, przewlekłe zapalenie oskrzeli, nieżyt górnych dróg oddechowych).

By zwiększyć efektywność inhalacji, możemy zastosować ziołowe lekarstwa: suche zioła rozetrzeć rękami i posypać nimi podgrzaną i gotową do inhalacji sól. Nagrzewające się od soli zioła będą wydzielać uzdrawiające aromaty.

Zobacz także: Jak przygotować opatrunek z soli?

Schorzenia stawów i kręgosłupa

Kąpiele solne, których stężenie wynosi 2 kg soli na pełną wannę wody o temperaturze 36-37%. Czas trwania kąpieli 10 minut, ilość kąpieli – 10.

Zaparcia

Jako środek przeczyszczający można stosować sok z kiszonych ogórków, który trzeba pić 4 razy dziennie po szklance. Sok nie może stać dłużej niż miesiąc.

Choroby dziąseł, ruszające się zęby

Płukanie jamy ustnej wodą z niewielką ilością soli i octu wzmacnia dziąsła, szybciej goi rany po usuniętych zębach.

Skrofuloza, krzywica

W wiadrze wody rozpuścić 400 g soli. Następnie wlać zawartość do ciepłej wody w wannie. 15-minutowe kąpiele należy stosować 2-3 razy w tygodniu.

Kaszel

Jako środek odkrztuszający trzeba wypić na czczo szklankę wody wymieszaną z ½ łyżeczki sody i szczyptą soli.

Zapalenie korzonków nerwowych

Morska sól – 1 kg

nalewka z propolisu – 20-30 ml

Reklama

Sól morską podgrzać na płycie, tak by stała się gorąca, ale nie parzyła, następnie trzeba ją przesypać do woreczka wykonanego z gazy i bezpośrednio na woreczek wylać 20-30 ml nalewki z propolisu. Położyć woreczek na chore plecy i gdy tylko organizm przyzwyczai się do ciepła, dobrze zabandażować. Ból powinien ustąpić po 3-4 godzinach.

Fragment pochodzi z książki "Sól. Lecznicze właściwości", Wydawnictwo Vital. Publikacja za zgodą wydawcy.

Zobacz także: Grota solna - na czym polega haloterapia?