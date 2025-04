Można z niej skorzystać w uzdrowiskach, salonach odnowy lub... w domu. Warto wiedzieć, w czym może nam pomóc kąpiel solankowa.

Łagodzi problemy ze skórą i pomaga pokonać wiele dolegliwości. Zalecana jest osobom chorującym m.in. na reumatyzm i serce. Łagodzi bóle głowy, poprawia samopoczucie i likwiduje zmęczenie.

Mechanizm działania solanki jest dość prosty – sól lecznicza (do kupienia w aptekach) pozwala porom w skórze się poszerzyć, potem przez nie wydostają się z organizmu toksyny, a do środka przenikają minerały lecznicze.

Kąpiel zdrowotna:

Wsyp do wanny garść soli bocheńskiej lub iwonickiej. Zalej ciepłą wodą (temp. ok. 37 st. C). Zanurz się na 20 min. Taka kąpiel pozwoli pokonać zmęczenie i wzmocnić organizm.