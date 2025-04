Czym są sole tkankowe?



Sole tkankowe to nieorganiczne związki, które są mineralnymi składnikami tkanek organizmu.

Co powoduje niedobór soli tkankowych?



Fluorek wapnia – tę sól należy stosować, aby przywrócić elastyczność naczyniom krwionośnym i żyłom, ponieważ niedobór tego minerału może powodować żylaki czy opuchnięcie stawów i ścięgien, a także rozstępy. Może także być przyczyną opóźnionego ząbkowania i problemów z zębami w późniejszym wieku, a także prowadzić do osłabienia lub ospałości.

Fosforan wapnia – niedobór powoduje bóle głowy i problemy z pamięcią, a także poty nocne, marznięcie dłoni i stóp, drętwienie kończyn oraz bóle gardła. U dzieci może wywołać bóle głowy w czasie uczenia się, a także bóle wzrostowe. Fosforan wapnia pomaga na powolny wzrost dzieci i stany zwyrodnieniowe stawów. Zalecany jest także przy anemii i przemęczeniu. Sól pozwala na przywrócenie prawidłowego trawienia i eliminację takich dolegliwości jak skurcze, nudności czy biegunka.

Fosforan potasu – brak tego minerału powoduje problemy z pamięcią, omdlenia, bezsenność, niepokój, przyspieszenie pulsu, a także problemy z trawieniem tłuszczów. Niedobór tej soli zwiększa ryzyko infekcji. Ponadto niski poziom minerału wpływa negatywnie na stan psychiczny, co może prowadzi do depresji – łatwe popadanie w irytację, wrażliwość na hałasy czy szybkie załamywanie się. Inne objawy to uczucie głodu po jedzeniu, duszności, swędzenie podeszew i dłoni, krwawienie z dziąseł i również suchość języka po obudzeniu.

Fosforan żelaza – pozwala na utrzymanie krzepkości ścian naczyń krwionośnych i pomaga w wszelkich stanach zapalnych. Niedobór może doprowadzić do anemii, bólów głowy, zapalenia spojówek. Mogą wystąpić także krwawienia z ran czy z nosa. Pojawia się też ogólne osłabienie.

Fosforan magnezu – brak tego minerału jest przyczyną nerwobólów, skurczy, kolki niemowlęcej (dziecko podkurcza nogi). Może powodować także drżenia rąk, palpitacje serca, skurcze menstruacyjne i wrażliwość zębów na zimno.

Fosforan sodu – niedobór powoduje żółtaczkę, nieświeży oddech, a także smak miedzi czy kwasu w ustach. Deficyt tej soli objawia się bólem głowy, zgrzytaniem zębami w czasie snu, nadkwasotą. Bez niego mogą wystąpić też bóle żołądka po jedzeniu.

Siarczan wapnia – brak tej soli powoduje wysypkę, bóle głowy (czoło). Przy nagłych ruchach głową mogą pojawić się nudności i zawroty. Często występuje owrzodzenie na twarzy, a także wypadają włosy.

Siarczan potasu – niedobór tego minerału powoduje szereg dolegliwości takich jak: wysypka skórna, bóle ciała, żółty nalot na języku, łupież, uczucie zimna i potrzeba świeżego powietrza, katar biegunkowy żołądka, uczucie pełności żołądka, pocenie się, a także opóźnienie menstruacji. Mogą wystąpić bóle głowy nasilające się wieczorami i trudno uleczalne katary nosa, a także choroby paznokci. Często występuje odraza do picia wody.

Siarczan sodu – niedobór przejawia się szarozielonym nalotem na języku, ciemnym zielonym stolcem oraz zabarwieniem skóry na żółto. Inne oznaki to obfity katar, gorączka z wymiotami żółci, duże pragnienie i częste oddawanie moczu, a także piasek w moczu. Mogą wystąpić też zażółcenie gałek ocznych czy gorzki smak w ustach, a także wykwity skórne.

Chlorek potasu – brak tego minerału może wywołać grudki skórne na powiekach. Minerał ten nazywany jest solą wątrobową, a jego deficyt powoduje stany zapalne wątroby, które objawiają się białym nalotem na języku i tępym uciskiem głowy. Mogą pojawić się gęste, mlecznobiałe upławy między miesiączkami, a także bóle ucha środkowego czy owrzodzenie gardła.

Chlorek sodu – deficyt tej soli wywołuje łzawienie i katar sienny oraz zaburza gospodarkę wodną organizmu. Powoduje migreny, zaparcia, ślinotok, brak powonienia i smaku, a także uczucie głodu.

Kwas krzemowy – brak tego minerału przyczynia się do upośledzenia pamięci. Wywołuje gęsty, żółty katar, pocenie się (górna część ciała i głowa), bóle z tyłu głowy, wypadanie włosów oraz wrastanie paznokci.

Jak uzupełniać niedobory soli tkankowych?



Sole tkankowe powinno się traktować jako środki zapobiegawcze, a nie jako leki. Aby uzupełnić niedobory soli tkankowych w organizmie, stosuje się leki homeopatyczne.

