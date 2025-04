Poznaj sosnę

Sosna (Pinus L.) może osiągać wysokość do 45 m. Posiada prosty, równy pień. Gałęzie i górną część pnia pokrywa czerwono-żółta kora, która łuszczy się warstwami. Dolna część pnia ma korę grubą, wewnątrz czerwoną. Igły sosny są sinozielone, stojące, sztywne o długości 4 – 7 cm. Szyszki osadzone są pojedynczo lub po 2 – 3, o długości 7 cm. Dojrzewając uwalniają uskrzydlone nasiona.

Sosna od najdawniejszych czasów była wykorzystywana w lecznictwie. I co ciekawe, stosowano do tego każdą jej część. Począwszy od pni, kory, po młode pędy, igły oraz pączki.

Kora

Dobroczynnym składnikiem kory jest garbnik oraz kwas fenolowy. Otrzymuje się z nich dziegieć sosnowy, który ma działanie odkażające, przeciwświądowe, znieczulające miejscowo, przeciwzapalne i przeciwpasożytnicze.

Medycyna naturalna używa dziegieć w leczeniu: łuszczycy, wyprysków, wrzodów, łojotoku, trudno gojących się ran, trądziku, a także jako środek zmiękczający skórę i usuwający martwy naskórek.

Syrop sosnowy

Zbierane wczesną wiosną pączki zawierają olejki eteryczne, garbniki, flawonoidy i gorycze, sole mineralne, substancje woskowe, jak również witaminę C.

Syrop sosnowy zawiera olejek sosnowy z substancjami bioaktywnymi oraz witaminę C, sole mineralne. Ma działanie wykrztuśne i przeciwbakteryjne. Zaleca się go w nieżycie górnych dróg oddechowych, chrypce, suchym i męczącym kaszlu.

Niesie także ulgę w przeziębieniu, grypie, katarze, zapaleniu oskrzeli i gardła.

Zawarta w syropie witamina C oraz sole mineralne wpływają na wzmocnienie odporności.

Balsam

Balsam sosnowy ma działanie bakteriobójcze. Uzyskuje się z niego olejek terpentynowy, który użyty w inhalacji ma działanie przeciwbakteryjne oraz wykrztuśne.

Olejek terpentynowy to również środek rozgrzewający, w bólach stawowo–mięśniowych, rwie kulszowej, reumatyzmie i artretyzmie.

Wykorzystuje się go do aromaterapii.

Olejek sosnowy

Młode pędy sosny i igły stosuje się do produkcji olejku sosnowego. Ma działanie wykrztuśne, odkażające i przeciwskurczowe. Zalecany w stanach zapalnych dróg oddechowych.

Może być wykorzystywany do inhalacji, kąpieli oraz masażu.

Zabieg inhalacji pomaga przy infekcjach dróg oddechowych, kaszlu, przeziębieniach i zapaleniu zatok. Do jej przyrządzenia wystarczy 10 kropli olejku i naczynie z wrzącą wodą. Udrożnione kanały nosowe z pewnością przyniosą ulgę w oddychaniu.

Kąpiel w olejku sosnowym ma działanie orzeźwiające i uspakajające. Do jej przyrządzenia również wykorzystujemy tylko 10 kropli olejku. Większa ilość mogłaby podrażnić skórę. Co ważne kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 10 – 15 minut.

Olejek sosnowy wzmacnia odporność organizmu.

