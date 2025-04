Sosna to jedno z najbardziej popularnych drzew w Polsce. Niemal wszędzie się przyjmie. Mało jednak się mówi o tym, że ta najzwyklejsza sosna to także zioło... Oprócz olejków eterycznych, które każdy z pewnością, miał okazję poczuć swoim nosem, sosna zawiera całą masę substancji, pozytywnie oddziałujących na nasze ciało...



Co zatem ma w sobie to magiczne drzewo?

olejki eteryczne – olejek sosnowy i terpentynowy; ten pierwszy ma działanie wykrztuśne, odkażające, rozgrzewające, detoksykujące, orzeźwiające i stymulujące odporność organizmu; olejek terpentynowy z kolei, ma właściwości poprawiające krążenie (miejscowe przekrwienie), a także psychoaktywne i niestety toksyczne na płuca

flawonoidy – o działaniu przeciwutleniającym

gorycze – wspomagające wydzielanie soku żołądkowego i stymulujące łaknienie

witaminę C – modulującą odporność i pomagającą w walce z przeziębieniem

garbniki – o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbiegunkowym, przeciwkrwotocznym i odkażającym

kwasy fenolowe – o właściwościach przeciwmiażdzycowych, odkażających, stymulujących odporność

węglowodany

Jakie surowce zielarskie daje nam sosna?

pączki i młode pędy oraz igliwie – to źródło olejków eterycznych, goryczy, kwasów żywicznych, wosków roślinnych, flawonoidów, węglowodanów i witaminy C; pączki zbierane są zimą i wczesną wiosną – dopóki nie zaczną pękać

kora sosny – zawiera garbniki, kwasy fenolowe, trochę olejków eterycznych; na drodze suchej destylacji otrzymuje się z niej dziegieć sosnowy o działaniu silnie odkażającym, przeciwzapalnym, przeciwświądowym, miejscowo znieczulającym, przeciwrobacze, przeciwbakteryjne, zmiękczające naskórek lub niszczące martwy naskórek (zastosowanie w kosmetyce i dermatologii)

żywica – z której otrzymuje się terpentynę, wykorzystywaną jako środek wywołujący przekrwienie

Kiedy zaleca się stosowanie sosny?

Preparaty sosnowe, w postaci syropów, wyciągów i odwarów wykorzystuje się przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Zaleca się je również w dolegliwościach ze strony układu moczowego (zakażenie i zapalenie) i pokarmowego (biegunki, problemy z trawieniem, zaburzenia apetytu). Maści z wyciągami sosnowymi wykorzystuje się w dermatologii, do leczenia łuszczycy, infekcji skórnych, wyprysków i liszajów. Z olejków eterycznych można wykonywać inhalacje lub stosować je do bazy olejowej przy masażu, np. na obolałe stawy przy schorzeniach reumatycznych, przy infekcji układu oddechowego do nacierania klatki piersiowej.

Terapia sosnowa...

Syrop z pączków sosny

50 pączków zalać litrem wody i gotować na wolnym ogniu przez 20 minut. Po tym czasie dolać pół litra miodu i ogrzewać przez kolejne 10 minut. Nie wolno dopuścić do wrzenia mikstury. Następnie zdjąć z ognia, przestudzić i odcedzić. Przelać do butelek z ciemnego szkła i przechowywać w piwnicy. Stosujemy jako lek stymulujący odporność.

Odwar z pączków sosny

Łyżeczkę pączków zalewamy 250 mililitrami wrzątku i gotujemy pod przykryciem, na małym ogniu, przez 5 minut. Zdejmujemy z ognia, studzimy przez kwadrans, przyjmujemy 1-3 łyżki, od 2 do 4 razy na dzień po posiłku – jako środek pomagający w walce z przeziębieniem.

Inhalacje z olejkiem sosnowym

Do szklanki lub małej miseczki nalewamy wrzątek, a następnie dodajemy 10 kropli olejku sosnowego. Wdychamy przez 10-15 minut przy katarze, zapaleniu zatok, bronchicie.

Kąpiel sosnowa

Do ¾ wanny dodajemy 10-15 kropli olejku sosnowego. Musimy jednak pamiętać, by dolewać go w strumień wody, żeby dokładnie rozbić olejek na drobniejsze cząsteczki. Nie wolno dopuścić do tego, by cząsteczki olejku na nowo się ze sobą połączyły. W przeciwnym razie można być pewnym podrażnień skóry. Kąpiel sosnowa działa odprężająco i energizująco, a ponadto pomaga w infekcjach układu moczowego.

Masaż

Do masażu stosujemy 3-5 kropli olejku sosnowego na łyżkę stołową olejku bazowego do masażu. Masaż z tym olejkiem pomoże zniwelować bóle mięśniowe i stawowe, a także nas zaktywizuje.