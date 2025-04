Masaże nerwów i masaże punktowe



Tego typu masaże należą do zakresu neuroterapii. Mogą je stosować tylko wysoko przeszkoleni masażyści. Masażysta masuje drogę przebiegu nerwu i w taki sposób oddziałuje na narządy wewnętrzne. Masaż nerwu można wykorzystać do usunięcia objawów porażenia. Przy porażeniu masuje się na skórze pacjenta określone punkty nerwowe, które wykazują bolesność uciskową.

Bóle uciskowe świadczą o chorobie poszczególnych narządów wewnętrznych zaopatrywanych przez nerw. Masaż tego typu ma swoje podstawy anatomiczne. W anatomii unerwienie poszczególnych narządów pochodzi z jednakowych segmentów nerwowych, które na skórze dochodzą do tzw. Pola Head’a. Pole Head’a jest to jedno miejsce o niedokładnie wyznaczonych granicach, które zaopatrywane jest przez jeden nerw, bądź nerwy pochodzące z jednego segmentu rdzenia kręgowego. Masaże te umiejętnie wykonane mogą poprawić stan pacjenta, a nawet go wyleczyć.

Masaże wibracyjne



Wibracja, o jakiej mowa, pochodzi bezpośrednio z ciała drugiego człowiek – masażysty. Masaż polega na przykładaniu wibrujących palców do danego miejsca. Pobudzają one ukrwienie skóry oraz rozluźniają napięcie mięśni. Ma to korzystny wpływ na dolegliwości skórne.

Takie masaże powinny być wykonywane przez specjalnie wyszkolonych masażystów.

Czasami stosuje się elektryczne urządzenia wibracyjne, które generując większą siłę wibracji oddziałują w głąb skóry. Taki urządzenie posiada zwykle częstotliwość ok. 50 Hz.

Misy tybetańskie



Technikę wibracji wykorzystuje się także masując dźwiękiem. Stosuje się w tym celu specjalne misy tybetańskie. Każda misa posiada certyfikat Acama, który ma być gwarantem, że misa wytwarza terapeutyczne dźwięki. Każda misa wykonana jest ze stopu 12 metali. Do ich produkcji używane są tylko czyste metale, bez domieszek. Czas produkcji jednej misy to 72 h.

Masaż ten ma podstawy naukowe w nauce zwanej cymetyką. Jej prekursorem był Hans Jenny, który zauważył w swoich badaniach, że drgania dźwięku wytwarzają geometryczne kształty. Dźwięki o określonej częstotliwości wytwarzały koła otoczone przez pierścienie. Przy wyższych częstotliwościach liczba kręgów się powiększa.

Terapia dźwiękiem wykorzystuje zjawisko rezonansu i wprawia w wibrację poszczególne komórki ciała.

Wskazania i przeciwwskazania



Masaż dźwiękiem ma swoje wskazania jako oddzielna metoda terapii lub metoda wspomagająca inne zabiegi lecznicze. Wskazaniami do masażu misami tybetańskimi są: bezsenność, stres, nerwica, ból mięśni stawów, kręgosłupa, migrena, zaburzenia przemiany materii. Do przeciwwskazań należą: posiadanie wszczepionego rozrusznika serca, pierwszy trymestr ciąży, stan nietrzeźwości lub odurzenia inną substancją.

