Prawdopodobnie cierpisz na łagodne zaburzenia nastroju wywołane niedostatkiem światła słonecznego. Gdy zbyt mało dociera go do siatkówki oka, organizm zwiększa wydzielanie melatoniny, która działa nasennie, a zmniejsza produkcję hormonów odpowiedzialnych za dobry nastrój. Stąd ospałość i apatia. Póki dni są jeszcze dość długie, radzimy dużo przebywać na dworze i łapać promienie wrześniowego słońca. Później pomoc może terapia sztucznym światłem, emitowanym przez specjalne lampy. Kuracja powinna trwać 14 dni (codziennie po 30 minut), ale poprawę samopoczucia odczuwa się już po kilku seansach. Z zabiegów można korzystać w gabinetach fizykoterapii. Ze skierowaniem od lekarza są one bezpłatne. Prywatnie jeden seans kosztuje ok. 15 złotych.

