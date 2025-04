Twoim celem powinno być wzmacnianie odporności i obniżanie cholesterolu (jeśli jego poziom okaże się za wysoki). Nie musisz łykać tony leków czy suplementów diety. Postaw na regularne ćwiczenia i właściwie skomponowany jadłospis.

Wskocz na rower

Kiedy jesteśmy aktywni fizycznie, zwiększa się liczba białych krwinek (leukocytów), które bronią nas przed szkodliwymi drobnoustrojami. Poza tym cały organizm jest lepiej dotleniony, krew żywiej krąży, a wraz z nią komórki odpornościowe.

Obniża się też poziom cholesterolu. Ważne, by ćwiczyć regularnie, co najmniej 3 razy w tygodniu, po 30 minut, aby tętno osiągnęło 130 uderzeń na minutę. Wybierz taką formę aktywności, która sprawia ci przyjemność. Może to być np. jazda na rowerze czy szybki spacer.

Kolorowa dieta

Im więcej w jadłospisie warzyw i owoców, tym lepiej. Zawierają one witaminy i minerały, które pomagają budować odporność. Zwróć uwagę zwłaszcza na:

- witaminę A – znajduje się m.in. w jajach, serach, mięsie, pomidorach i marchwi;

- witaminę C, której bogatym źródłem są np. papryka, jabłka, kalafior, brokuły, pomidory;

- witaminę E – znajdziesz ją w olejach roślinnych, jajach, orzechach, mleku i brukselce.

Nie zapominaj również o czosnku, który działa bakteriobójczo oraz obniża poziom cholesterolu.