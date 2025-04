Gorączka pomaga zwalczyć toczącą się w organizmie infekcję. Jeśli jednak temperatura przekracza 38 stopni. Dlatego należy ją wówczas zbijać. Jak to robić?

Ważne wskazówki:

► podaj choremu lek przeciwgorączkowy - np. Apap, Panadol lub Ibuprofen;

► zastosuj zimne okłady - na łydki, kark i czoło chorego kładź np. wilgotne ręczniki. Zmieniaj je co kwadrans, aż temperatura ciała się obniży;

► nie przegrzewaj chorego - zamiast ciepłą kołdrą, przykryj go lepiej cienkim kocem;

► gorączkującej osobie serwuj dania lekkostrawne - porcje nie powinny być zbyt obfite;

► podawaj dużo napojów - nawet do 3-4 litrów dziennie, mogą to być np. soki owocowe, napary z malin czy kwiatu lipy, które jednocześnie działają przeciwgorączkowo.

