Krajobraz przysypany śniegiem zachęca do spacerów, w dodatku mroźne powietrze wzmacnia nasz system odpornościowy... Niestety nie zawsze tak jest. Wystarczy, że wybierzesz się bez czapki, rękawiczek czy cieplejszej kurtki, a problemy murowane. Medycyna naturalna ma na nie skuteczne recepty.

Gdy stracisz głos...

Zimą często przeziębiamy się i miewamy podrażnione gardło. A jeśli przy tym często przebywasz w klimatyzowanych lub zadymionych pomieszczeniach lub masz pracę wymagającą długiego mówienia, o kłopoty ze strunami głosowymi nietrudno. Co wtedy robić?

- Przede wszystkim oszczędzać głos (co oznacza również, by nie mówić szeptem) i nawilżać gardło. Płucz je kilka razy dziennie roztworem wody z nalewką mirrową (4-5 kropli nalewki na szklankę letniej wody).

- Możesz również zrobić ciepły okład na szyję. Namocz w bardzo ciepłym naparze szałwii (łyżka ziół na szklankę wrzątku, zaparzaj 5 minut) lnianą ściereczkę, owiń nią szyję i dodatkowo zawiąż szalik, by otrzymać ciepło.

Gdy boli ucho...

Ta dolegliwość może mieć wiele przyczyn. Bywa spowodowany np. stanem zapalnym lub obecnością ciała obcego w przewodzie słuchowym.

Jeżeli jednak boli Cię ucho po tym, jak wyszłaś na dwór bez czapki w chłodny, wietrzny dzień, może Ci pomóc ciepły okład. Do płóciennego woreczka nasyp 5-6 łyżek soli i dokładnie zawiąż, żeby się nie wysypała. Podgrzej sól w piekarniku lub kuchence mikrofalowej. Ciepły (ale nie gorący!) okład połóż na ucho i trzymaj, dopóki nie wystygnie.



Gdy pojawi się opryszczka...

Zwana potocznie zimnem. Większość z nas miała ją przynajmniej raz w życiu. Niestety, ma ona tendencję do nawrotów, bo wirusa, który ją wywołuje, nie można się pozbyć. Jeżeli w porę zauważymy pierwsze objawy, istnieje szansa, że zapobiegniemy pojawieniu się pęcherzyka. Kiedy tylko poczujesz charakterystyczne swędzenie i kłucie na brzegu wargi, zacznij przykładać lód. Zawiń kostkę w czystą chusteczkę i przykładaj na swędzące miejsce przez 5 minut w 15-sekundowych odstępach (przytrzymaj przez 15 sekund, a następnie zdejmij na 15 sekund; powtórz kilkanaście razy).

Uwaga na odmrożenia!

Przy lekkich odmrożeniach kończyn zazwyczaj nie ma potrzeby sięgać po środki farmaceutyczne - w zupełności wystarczą środki przygotowane w domu. Jednym z nich jest selerowy płyn do kąpieli.

Sposób przygotowania: 250 g bulw selera wraz z łodygami gotuj przez 15-20 minut w 1 litrze wody. Następnie odcedź wywar i wlej go do wanny z gorącą wodą. Kąpiel jest najskuteczniejsza, gdy stosuje się ją 2 razy dziennie po 10-15 minut. Ma ona również właściwości rozgrzewające.