Olejek kamforowy uzyskuje się przez destylację parą wodną drewna i korzeni cynamonowca kamforowego (Cinnamomum Camphora) albo drzewa kamforowego z Borneo. Olejki uzyskiwane z obydwu typów drzew posiadają bardzo podobne właściwości zdrowotne, nieco tylko różnią się aromatem i stężeniem niektórych składników aktywnych.

Olejek kamforowy ma właściwości:

przeciwwirusowe,

przeciwbakteryjne,

rozgrzewające,

przeciwzapalne,

ułatwia oddychanie w przypadku kataru.

Olejek kamforowy łagodzi bóle mięśni i stawów po treningach lub w czasie choroby. Może być skuteczny przy bólu głowy. Stosowany jest także w kosmetyce (w peelingach i maseczkach do skóry oraz odżywkach do włosów).

Olejek kamforowy jest często polecany na problemy z uszami: ból ucha, stan zapalny ucha, kłucie w uchu i zatkane ucho. Jest to zasługą jego właściwości rozgrzewających i przeciwzapalnych. Działa również przeciwbólowo. Olejek kamforowy stanowi też dobry środek na ból ucha przy jego przewianiu. Można go stosować u osób dorosłych w postaci nierozcieńczonej. Ale uwaga. Olejku kamforowego nie wolno zakraplać bezpośrednio do kanału słuchowego. Grozi to uszkodzeniem delikatnej błony bębenkowej.

Oto dwie podstawowe metody stosowania olejku kamforowego do ucha, oraz jedna polecana tylko przez niektórych lekarzy. Bezpiecznie można stosować olejek kamforowy o stężeniu nie większym niż 11%.

Nacieranie olejkiem kamforowym skóry wokół ucha

Kilka kropli olejku nałóż na okolice ucha, zwłaszcza z tyłu małżowiny. Aby uniknąć podrażnień, przed zastosowaniem olejku wystarczy posmarować to miejsce odrobiną maści natłuszczającej.

Okłady na ucho z olejku kamforowego



Aby złagodzić dolegliwości w obrębie ucha, nasącz watę lub gazę kilkoma kroplami olejku kamforowego i połóż na ucho. Odczekaj kilka minut i zdejmij okład.

Okład z olejkiem kamforowym do ucha



To metoda najmniej polecana - część specjalistów jest zdania, że ten sposób warto wypróbować, inni są mu przeciwni. Weź patyczek kosmetyczny, zanurz jego koniec w olejku i włóż do ucha (niezbyt głęboko, by nie dotykać błony bębenkowej). Trzymaj przez kilka minut.

Uwaga! Jeśli ból ucha nie ustępuje po 2-3 dniach, albo nasila się bądź wzrasta gorączka, trzeba skonsultować się z lekarzem rodzinnym lub laryngologiem.

Kamfora jest uznawana za bezpieczną substancję dla dorosłych, przy nakładaniu na skórę w niskich stężeniach. Czasami może powodować miejscowe podrażnienia. Nie wolno nakładać preparatów z kamforą na rany, ponieważ grozi to wchłanianiem nadmiernych ilości przez uszkodzoną skórę do organizmu. Nie wolno spożywać kamfory. Na skutki uboczne działania rośliny są narażone szczególnie dzieci. Ich wrażliwości na związki wydzielane przez kamforę jest znacznie większa niż dorosłych. Lepiej nie nakładać na skórę dziecka preparatów z kamforą. Rozcieńczona niewielka ilość olejku kamforowego może być bezpiecznie stosowana w formie inhalacji przez osoby dorosłe.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.04.2018.

