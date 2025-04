Ssanie oleju – cudowny sposób na zdrowie?

Ssanie oleju to kontrowersyjna metoda opracowana przez profesora Tombaka. Polega na przyjęciu do ust łyżki oleju, który następnie ssie się przez 15 do 30 minut. Prof. Tombak uważa, że dzięki temu z organizmu zostają usunięte toksyny, bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki. Czy ta metoda działa?