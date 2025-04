Powstawanie złogów w żyłach i tętnicach jest częstą i bardzo groźną przypadłością prowadzącą do miażdżycy. Z czasem może przyczyniać się do zatkania światła naczynia i zatrzymania krążenia lub do oderwania się fragmentu tzw. blaszki miażdżycowej. Oderwany fragment może popłynąć wraz z krwią do innych naczyń i zablokować je, prowadząc np. do zawału serca lub udaru mózgu.

Miażdżycy można zapobiegać. Bardzo ważny jest styl życia: unikanie papierosów i nadmiaru alkoholu, aktywność fizyczna i właściwa dieta. Istnieją też naturalne produkty, które zapobiegają powstawaniu złogów w żyłach i tętnicach, a nawet mogą prowadzić do redukcji blaszki miażdżycowej. Takie składniki są wykorzystywane w kuracji cytrynowo-czosnkowej na oczyszczanie naczyń krwionośnych, znanej z niemieckiej medycyny ludowej.

Spis treści:

Według zwolenników tej metody mikstura ma poprawiać stan naczyń krwionośnych i usuwać złogi z tętnic i żył. Sposób jest prosty w przygotowaniu i polega na wykorzystaniu produktów, których korzystne działanie jest potwierdzone w badaniach naukowych.

Do przygotowania niemieckiego leku na oczyszczenie tętnic potrzebujesz:

Sposób przygotowania:

Zaleca się, aby pić 25 ml mikstury codziennie po posiłku przez 3 tygodnie. Jeśli sok jest dla ciebie zbyt mocny, podziel go na kilka porcji, np. po łyżce 3 razy dziennie. Przed każdorazowym użyciem wstrząśnij butelką. Po 3 tygodniach należy zrobić tygodniową przerwę i rozpocząć kurację ponownie. Z reguły polecane jest powtórzenie kuracji do 4 razy. Taki cykl powinien odbyć się tylko jeden raz w roku.

Stosowanie kuracji cytrynowo-czosnkowej oczywiście nie spowoduje, że mikstura dostanie się do żył i w czarodziejski sposób wypłucze zalegające złogi. Jednak jej składniki spożywane regularnie:

Czosnek, choć znany głownie jako naturalny antybiotyk, zapobiega stwardnieniu ważnych naczyń krwionośnych i ma działanie przeciwmiażdżycowe. Badanie przeprowadzone przez prof. Gustava Beltza i prof. Harisiosa Boudoulasa dowiodło, że czosnek poprawia działanie śródbłonka – tkanki pokrywającej wnętrze naczyń, która pod wpływem składników czosnku wydziela związki rozszerzające naczynia i czyni je bardziej elastycznymi. Badacze zauważyli też, że codzienna dawka czosnku zapobiega groźnemu stwardnieniu aorty - najważniejszej tętnicy, która odprowadza z serca utlenowaną krew. Regularne spożywanie czosnku pozwala lepiej kontrolować ciśnienie krwi, ponieważ prowadzi do uwalniania siarkowodoru rozluźniającego naczynia krwionośne. Przeczytaj też: Jak czosnek obniża ciśnienie krwi?

Cytryna zawiera nie tylko witaminę C, która wzmacnia naczynia krwionośne, ale przede wszystkim flawonoidy, w tym: naringeninę i hesperytynę (najwięcej w skórce). Związki te pozwalają lepiej kontrolować poziom glukozy we krwi, zapobiegać powstawaniu blaszki miażdżycowej oraz mają działanie rozrzedzające krew, dzięki czemu ułatwiają jej przepływ w naczyniach. Chronią też uszkodzenia komórek w wyniku działania wolnych rodników, wzmacniając również układ krwionośny. Przeczytaj też: Woda z cytryną - właściwości zdrowotne

Imbir ma m.in. działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, dzięki czemu hamuje postęp miażdżycy. Imbir obniża również poziom "złego" cholesterolu LDL, dzięki czemu zapobiega zatykaniu żył. Jednym z ważniejszych składników rośliny jest 6-gingerol, który zapobiega skokom glukozy we krwi. To ważne, ponieważ cukrzyca uszkadza naczynia krwionośne i prowadzi do ich zatykania.

Dobroczynny wpływ na układ krwionośny ma również kurkuma, gdyż działa przeciwzapalnie i przeciwzakrzepowo. Jej związki są słabo przyswajane przez organizm, dlatego zaleca się łączenie kurkumy z piperyną zawartą w czarnym pieprzu. Przeczytaj też: Czy kurkuma szkodzi na nerki?

Produkty polecane do stosowania na zapchane żyły i tętnice to:

Włączenie ich do codziennej diety pozwoli dłużej cieszyć się zdrowiem układu krążenia. Przeczytaj: Warzywo, które oczyszcza żyły i tętnice