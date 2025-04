Spis treści:

Reklama

Stawianie baniek (łac. cucurbitas ponere) to zabieg polegający na przykładaniu do ciała jednego z kilku rodzajów baniek (hermetycznych naczyń), w których wytwarza się podciśnienie, co sprawia, że skóra jest zasysana do wnętrza naczynia. W ten sposób stawianie baniek działa miejscowo, poprawiając mikrokrążenie i zwiększając napływ do tkanek ważnych składników. W skórze w bańce dochodzi do urazów drobnych naczyń krwionośnych, co system odpornościowy rozpoznaje jako ciało obce lub uraz i zaczyna wysyłać w to miejsce więcej komórek odpornościowych.

Stawianie baniek, według zwolenników tej metody, pomaga na:

przeziębienie i inne infekcje dróg oddechowych,

choroby zatok,

bóle stawów,

bóle mięśni,

kaszel,

ból głowy,

bóle karku,

bóle pleców, np. rwa kulszowa,

kontuzje,

problemy z układem moczowym,

choroby układy trawiennego,

osłabienie odporności,

nadmiar toksyn w organizmie.

Rodzaje baniek

W leczeniu stosuje się przede wszystkim dwa rodzaje baniek:

bańki klasyczne, na gorąco , kiedy płomień umieszcza się w bańce, a następnie szybko przykłada do skóry,

, kiedy płomień umieszcza się w bańce, a następnie szybko przykłada do skóry, bańki bezogniowe, kiedy powietrze zasysa się za pomocą specjalnego urządzenia ssącego; mogą być szklane lub gumowe.

Stosowanie baniek bezogniowych jest prostsze i bezpieczniejsze. Nie wymaga specjalnego przygotowania, jak użycie baniek ogniowych.

Czy bańki są skuteczne?

Skuteczność stawiania baniek w leczeniu chorób nie została jasno potwierdzona w badaniach naukowych. Dostępne doniesienia pochodzą na ogół z materiałów poświęconych medycynie alternatywnej, dane są mało dokładne. Jest to jednak metoda szeroko polecana przez wiele osób.

Bańki kiedyś polecane były przez lekarzy, dzisiaj należą do środków medycyny niekonwencjonalnej. Aktualnie stawianie baniek przeżywa swój renesans, ponieważ jest coraz więcej osób, które wykorzystują bańki do leczenia powszechnych dolegliwości i chwalą sobie efekty.

Niezależnie od tego, gdzie stawiamy bańki, przed zabiegiem należy się odpowiednio przygotować:

Do stawiania baniek wybierz pomieszczenie spokojne i ciepłe .

. Zapoznaj się z instrukcją producenta dołączoną do baniek i stosuj się do zaleceń.

producenta dołączoną do baniek i stosuj się do zaleceń. Przed zabiegiem umyj ręce .

. Umyj i natłuść skórę , na której będą kładzione bańki.

, na której będą kładzione bańki. Jeśli bańki muszą pozostać na ciele przez kilka lub kilkanaście minut, należy okryć się czymś ciepłym , aby się nie wychładzać.

, aby się nie wychładzać. W przypadku stosowania baniek ogniowych, należy być bardzo ostrożnym, usunąć z otoczenia przedmioty łatwopalne oraz zabezpieczyć się na wypadek pożaru.

Bańki można stawiać w trakcie ostrej choroby co 2 dni.

Stawianie baniek jest wykorzystywane w leczeniu problemów z zatokami. Do tego celu są potrzebne bardzo małe bańki bezogniowe (np. bańki do masażu próżniowego twarzy), którymi należy delikatnie masować obszar od nasady nosa w górę i nad brwiami, a także od grzbietu i skrzydeł nosa w kierunku policzków. Bańki wciągają skórę i z tak wciągniętą skórą naczynie należy przesuwać po skórze. Ta metoda wykorzystywania baniek może zmniejszyć problemy z zatokami, obrzęk, ból, zaleganie wydzieliny.

Sprawdź też inne domowe sposoby na zapalenie zatok, jak płukanki i inhalacje, które mogą okazać się skuteczniejsze niż stawianie baniek.

Ból głowy może być objawem różnych chorób, np. nadciśnienia lub zwyrodnienia kręgosłupa, dlatego warto najpierw sprawdzić, co jest jego przyczyną. Na ogół jednak bóle głowy mają swoje źródło w napięciu mięśni i w takich przypadkach bańki będą pomocne. Bańki na ból głowy stawiamy w obszarze karku i barków. Można też wykonać masaż skroni i czoła bańkami próżniowymi, dzięki czemu złagodzimy napięcie mięśni będące źródłem bólu głowy.

W przypadku bólu gardła lepiej zastosować inne naturalne metody leczenia niż stawianie baniek. Baniek nie wolno przykładać do miejsc, gdzie przebiegają ważne tętnice, a takim jest szyja. Skuteczne i bezpieczne metody na ból gardła znajdziesz tutaj: domowe sposoby na ból gardła.

Przy zapaleniu ucha środkowego zaleca się stosowanie baniek w okolicy karku i barków. Występuje ono najczęściej u małych dzieci. Stawiamy wtedy bańki przy stanach ostrych 1 raz dziennie przez dwa dni, a przy przewlekłych do 5 dni.

Chociaż bańki można stawiać w wielu miejscach na ciele, to jednak są obszary, które trzeba omijać. Są to:

kręgosłup,

miejsca, gdzie przebiegają główne tętnice, tj. szyja, okolice serca,

miejsca obrzęknięte,

zmiany nowotworowe,

łokcie i przód kolan.

Baniek nie wolno też stawiać na zmienionej chorobowo skórze, z owrzodzeniami, wysypką czy ranami.

Reklama

Czytaj także:

Stawianie baniek na ból nóg, kolan, kręgosłupa, problemy z układem moczowym. Oto, co warto wiedzieć

Stawianie baniek na choroby układu oddechowego (instrukcja)

Jak stawiać bańki - działanie i sposób użycia baniek ogniowych gumowych i bezogniowych