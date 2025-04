Mapa stawiania baniek. Gdzie stawiać bańki na choroby dróg oddechowych?

Furhad S, Sina RE, Bokhari AA. Cupping Therapy. [Updated 2023 Oct 30]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538253/,

Cao H, Li X, Liu J. An updated review of the efficacy of cupping therapy. PLoS One. 2012;7(2):e31793. doi: 10.1371/journal.pone.0031793,

Lowe DT. Cupping therapy: An analysis of the effects of suction on skin and the possible influence on human health. Complement Ther Clin Pract. 2017 Nov;29:162-168. doi: 10.1016/j.ctcp.2017.09.008,

Al-Bedah AMN, Elsubai IS, Qureshi NA, Aboushanab TS, Ali GIM, El-Olemy AT, Khalil AAH, Khalil MKM, Alqaed MS. The medical perspective of cupping therapy: Effects and mechanisms of action. J Tradit Complement Med. 2018 Apr 30;9(2):90-97. doi: 10.1016/j.jtcme.2018.03.003,

Aboushanab TS, AlSanad S. Cupping Therapy: An Overview from a Modern Medicine Perspective. J Acupunct Meridian Stud. 2018 Jun;11(3):83-87. doi: 10.1016/j.jams.2018.02.001,

wykorzystano zdjęcia z książki T. P. Szewczyka,

Naturalne me

tody uzdrawiania.