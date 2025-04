Dusznica bolesna



Dusznica bolesna charakteryzuje się nagłymi i silnymi bólami w okolicy serca. Napady mogą być krótkotrwałe, od kilku minut do pół godziny. Twarz robi się wtedy blada i zimna, zazwyczaj pokryta potem i przerażona. Ludzie dotknięci tą chorobą zwykle noszą przy sobie nitroglicerynę, która może przynieść natychmiastową ulgę. Bańki stawiamy po lewej stronie mostka i po wewnętrznej stronie lewego ramienia, w pobliżu stawu barkowego. Jest to leczenie długotrwałe, 2–3 razy w tygodniu przez półtora miesiąca, a później już co 3 tygodnie.

Stawianie baniek przy dusznicy bolesnej. Zdjęcie pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka.

Nadciśnienie tętnicze



Nadciśnienie tętnicze charakteryzuje się bólami głowy, zwłaszcza nocą, co utrudnia zaśnięcie, pojawiają się szumy w uszach i ogólne osłabienie i kołatanie serca. Stawianie baniek ma raczej zapobiegać powikłaniom oraz zmniejszyć ilość podawanych leków. Poleca się stawiać bańki cięte na plecach, przy 2. i 4. kręgu piersiowym po stronie lewej.

Niedociśnienie tętnicze



Występują zawroty głowy i omdlenia, osłabienie fizyczne i umysłowe, marznięcie kończyn, zaburzenia snu oraz zwiększona pobudliwość. Postawienie baniek poprawia ukrwienie i łagodzi objawy. Stawiamy je wzdłuż kręgosłupa (fot. z lewej strony). We wszystkich problemach z układem krążenia możemy na przemian stosować masaż bańkowy, a szczególnie Reiki. Oczyszczenie aury płomieniem świecy wskazane jak przy każdej innej chorobie.

Bóle żołądka



Na bóle żołądka, które są zwykle powodowane zapaleniem błony śluzowej, stawia się bańki na lewej połowie pleców, w segmentach 8. i 9. kręgu odcinka piersiowego, szczególnie w miejscach bolesnych oraz w okolicy dołu żołądkowego. Stawiamy je przez okres 5 tygodni, po 3 razy w tygodniu, a następnie przez jakiś czas jeden zabieg co dwa tygodnie, do oczekiwanej poprawy.

Zapalenie trzustki



Na zapalenie trzustki, które objawiać się może silnymi, a nawet bardzo silnymi i nagłymi bólami po lewej stronie nadbrzusza, poleca się stawianie baniek na plecach w segmentach ostatniego kręgu piersiowego i pierwszego lędźwiowego (fot. 27.) oraz na lewym nadbrzuszu. Bańki stawiamy co trzeci dzień przez 6 tygodni, a później jeszcze przez jakiś czas raz w miesiącu.

Stawianie baniek przy dolegliwościach układu trawiennego. Zdjęcie pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka.

Choroby wątroby



Na choroby wątroby, a może to być zarówno ostre, jak i przewlekłe zapalenie, zastój krwi i marskość, poleca się stawianie baniek, ponieważ ułatwiają one regenerację wątroby. Bańki stawiamy na prawym podbrzuszu oraz wzdłuż kręgów piersiowych po stronie prawej, począwszy od Th2. Stawiamy je przez 5 tygodni po 3 tygodniowo, następnie przez jakiś czas co 2 tygodnie, a później przez dłuższy czas raz w miesiącu.

Problemy z pęcherzykiem żółciowym i przewodami żółciwymi



Na problemy z pęcherzykiem żółciowym i przewodami żółciwymi, poza ugrzęźnięciem kamienia w przewodzie żół- ciowym lub szyjce woreczka, które kwalifikują się do interwencji chirurgicznej, należy postawić bańki po stronie prawej nadbrzusza oraz na plecach po prawej stronie kręgosłupa, od łopatki do ostatniego żebra. Dalszy przebieg jak przy chorobach wątroby.

Problemy jelitowe



Na problemy jelitowe w obszarze jamy brzusznej, które mogą się objawiać wzdęciami, biegunką, bólami brzucha, wymiotami, podniesioną temperaturą czy zaparciami, poleca się postawienie baniek na plecach obustronnie, na odcinku piersiowo-lędźwiowym w segmentach Th5 – L3 oraz wokół pępka na brzuchu (fot. poniżej), przez trzy dni po jednym zabiegu dziennie. Następnie co 3–4 dni po jednym zabiegu, aż do ustania dolegliwości. Przy zaparciach – z tyłu, na odcinku lędźwiowym po obu stronach kręgosłupa, a z przodu na okrężnicy z obydwu stron. Na wszystkie te dolegliwości przemiennie i wspomagająco stosować Reiki, terapię jajkową i oczyszczanie aury świeczką.

Stawianie baniek przy problemach jelitowych. Zdjęcie pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka.

Fragment pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka (Studio Astropsychologii, 2012). Publikacja za zgodą wydawcy.