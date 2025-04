Zaburzenia seksualne u kobiet



Przeważnie mają podłoże psychiczne. Wiele kobiet nie osiąga orgazmu, a nawet nie jest w stanie z różnych powodów prowadzić normalnego życia seksualnego. Wiele też nie potrafi podczas stosunku osiągnąć orgazmu, w sposób bolesny przeżywa stosunek płciowy, a zatem go unika lub wcale nie odczuwa popędu płciowego. Niemożność przeżywania orgazmu podobna jest do impotencji u mężczyzn i może mieć podłoże zarówno psychiczne, jak i somatyczne. Kobieta potrzebuje do osiągnięcia orgazmu nieco więcej czasu niż mężczyzna, dlatego też mężczyzna powinien to uwzględnić i postarać się razem z nią dojść do orgazmu.

Poważnym problemem jest sytuacja, kiedy kobieta potrzebuje nienaturalnie długiego czasu do szczytowania. Poleca się stawianie baniek po wewnętrznej stronie uda (fot. poniżej), na kości krzyżowej i na podbrzuszu w okolicy pęcherza moczowego, przez co najmniej 3 miesiące 2–3 razy tygodniowo, a później co 2–3 tygodnie. Zamiennie w tych samych miejscach można stosować terapię jajkową, a przede wszystkim Reiki i oczyszczanie aury płomieniem świeczki.

Stawianie baniek przy zaburzeniach seksualnych u kobiet. Zdjęcie pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka.

Zaburzenia miesiączkowania



Na zaburzenia miesiączkowania oraz problemy z przydatkami i macicą z dobrym skutkiem możemy stawiać bańki. Cykl miesiączkowania może być zaburzony przez stany zapalne jajników i macicy, choroby tarczycy, a także stres i obciążenia psychiczne. W przypadku zaburzeń związanych z macicą i przydatkami bańki stawiamy na podbrzuszu, nieco powyżej pępka, również w pachwinach po wewnętrznej stronie uda, ze względu na obecność w tym miejscu punktów akupunkturowych związanych z narządami płciowymi (fot. poniżej). Również po obydwu stronach odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Bańki stawiamy raz w tygodniu przez 3 miesiące, a później, jeśli jest jeszcze potrzeba, z przerwami co 3 tygodnie. Wspomagająco i przemiennie należy stosować oczyszczanie aury płomieniem świeczki, Reiki oraz terapię jajkową.

Stawianie baniek przy zaburzeniach miesiączkowania. Zdjęcie pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka.

Zaburzenia płciowe u mężczyzn

Na zaburzenia gruczołu krokowego (prostaty) często mają wpływ zakażenia przenikające z sąsiednich narządów, na przykład z nerek, pęcherza moczowego, cewki moczowej czy też jelit. Objawiać się to może bolesnym oddawaniem moczu lub parciem na mocz, bólami w krzyżu i uciskami w kroczu. Poleca się postawienie baniek w okolicy kości krzyżowej (fot. poniżej), na podbrzuszu i w pachwinach oraz po obu stronach kręgosłupa na odcinku lędźwiowym i przylędźwiowym. W stanie ostrym dobrze jest postawić bańki co drugi dzień przez trzy tygodnie. Przy stanach przewlekłych terapię prowadzimy przez dłuższy czas z przerwami pięciodniowymi, aż do wyleczenia. Zamiennie wskazana jest terapia jajkowa oraz pełny zabieg Reiki, ze szczególnym skupieniem na wzgórku łonowym i krzyżowej części kręgosłupa. Wskazane jest przede wszystkim oczyszczenie aury z emocji, ponieważ, niestety, to właśnie one w przeważającej większości są przyczyną późniejszych zaburzeń.

Stawianie baniek przy zaburzeniach gruczołu krokowego. Zdjęcie pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka.

Zaburzenia seksualne mężczyzn



Zaburzenia te dotyczą albo niemożności poczęcia potomstwa, albo niemożności odbycia stosunku płciowego, co może się zdarzyć z powodów anatomicznych albo czynnościowych. Okresowa impotencja może się przydarzyć każdemu mężczyźnie, a długotrwała przytrafia się rzadko. i psychiczne. Obciążają one psychikę mężczyzny i są uznawane za wstydliwe. Polecane jest postawienie baniek w okolicy kości krzyżowej, na podbrzuszu poniżej pępka i w pachwinach oraz po wewnętrznej i zewnętrznej stronie uda (fot. na poprzedniej stronie po lewej stronie artykułu). Początkowo trzy razy w tygodniu przez trzy tygodnie, a później już co 2–3 tygodnie. Wskazane jest stosowanie zamiennie w tych samych miejscach terapii jajkowej oraz Reiki (pełny zabieg albo przynajmniej zastosowany miejscowo), które można stosować codziennie.

Wielkim darem w każdej takiej sytuacji jest oczyszczenie aury z wcześniejszych, nawarstwionych emocji, ponieważ najczęściej to właśnie one są przyczyną późniejszych zaburzeń. Połączenie stawiania baniek z innymi metodami jest jak najbardziej wskazane, i to zarówno z metodami konwencjonalnymi, jak i z innymi metodami naturalnymi. Są przypadki, kiedy bańki mogą przynieść efekty natychmiastowe i pełne. W innych wypadkach mogą efektywnie wspomagać terapię konwencjonalną i bardzo dobrze się uzupełniać z innymi metodami uzdrawiania. W moim odczuciu oczyszczenie aury z emocjonalnych nawarstwień jest wielkim dobrodziejstwem w każdej sytuacji i na dobrą sprawę od tego trzeba by rozpocząć terapię. Wszelkie inne terapeutyczne oddziaływania dobrze by było połączyć z Reiki, stosując jajkowanie, stawianie baniek, konchowanie, zbieranie popiołem przewiania czy też inne sposoby bioenergoterapeutycznego oddziaływania. Każdy lekarz, terapeuta czy bioterapeuta zawsze stara się osiągnąć jak najlepsze efekty i w miarę swoich możliwości będzie stosował różne metody i środki.

Stawianie baniek przy zaburzeniach seksualnych u mężczyzn. Zdjęcie pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka.

Fragment pochodzi z książki "Naturalne metody uzdrawiania" autorstwa Tadeusza Piotra Szewczyka (Studio Astropsychologii, 2012). Publikacja za zgodą wydawcy.