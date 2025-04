Spis treści:

Stawianie baniek to zabieg polegający na przykładaniu do ciała jednego z rodzaju baniek (hermetycznych naczyń), w których wytwarza się podciśnienie, co sprawia, że skóra jest zasysana do wnętrza baniek. Działa to miejscowo na organizm, "oszukując" go, że doszło do urazu, co ma wywoływać określone skutki zdrowotne.

Stosuje się bańki klasyczne (na gorąco; płomień umieszcza się w bańce, a następnie szybko przykłada do skóry) oraz bańki bezogniowe (powietrze zasysa się za pomocą specjalnego urządzenia ssącego).

Stawianie baniek przeżywa aktualnie swój renesans i wiele osób chętnie sięga po tę metodę leczenia. Głównie wykorzystuje się ją w przypadku infekcji dróg oddechowych (takich jak przeziębienie, grypa), do poprawy odporności, ale również oczyszczania organizmu z toksyn oraz na różnorodne dolegliwości bólowe: pleców, nóg, karku. Bańki można stawiać też, gdy dokuczają problemy z układem moczowym.

Skuteczność stawiania baniek w leczeniu chorób nie została jasno potwierdzona w badaniach naukowych (dostępne doniesienia pochodzą na ogół z materiałów poświęconych medycynie alternatywnej, dane są mało dokładne). Jest to jednak metoda szeroko polecana przez wiele osób.

Stawianie baniek może zmniejszyć ból nóg, w tym ból kolan, a także zredukować obrzęk, stan zapalny i sztywność stawów. Dzięki tej metodzie uzyskuje się poprawę krążenia i wywołuje drenaż limfatyczny. Zdaniem zwolenników zabiegu stawiania baniek, zasysanie skóry sprawia, że w określone miejsce dociera więcej komórek odpornościowych oraz składników mineralnych, co pomaga zmniejszyć objawy chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych. Jako ciekawostkę można dodać, że stawianie baniek jest polecane nawet na cellulit.

Stawianie baniek może przynieść ulgę w bólu kręgosłupa, bólu barku, bólu karku oraz rwie kulszowej. Przy bólu kręgosłupa polecane jest stawianie baniek po obydwu stronach kręgosłupa. Przy postrzale (lumbago) stawiamy bańki w odcinku lędźwiowym. Przy rwie kulszowej poleca się stawianie baniek po obu stronach kręgosłupa na odcinku lędźwiowym, głównie nad miejscami bolesnymi, na pośladkach i udach. Stawiamy bańki dwa razy w tygodniu, przemiennie z bańkami masującymi, aż do zadowalającego efektu.

Zwolennicy stawiania baniek na dolegliwości nerek, których objawami mogą być obrzęki, podwyższone ciśnienie krwi, osłabienie, bóle głowy i zmniejszone wydalanie moczu o zabarwieniu czerwono-brunatnym, polecają postawienie baniek na styku odcinka piersiowo-lędźwiowego, cztery bańki po jednej i cztery po drugiej stronie kręgosłupa, jak również na brzuchu poniżej pępka, w obszarze pęcherza moczowego. Bańki stawiamy co 5 dni przez trzy miesiące, a następnie jeszcze przez jakiś czas co dwa tygodnie.

Przy zapaleniu pęcherza moczowego poleca się postawienie baniek poniżej pępka, na pęcherz moczowy i wzdłuż moczowodów, w odstępach dwudniowych przez jakiś czas.

Nie ma wystarczających dowodów na bezpieczeństwo stosowania baniek u kobiet ciężarnych, dlatego nie powinny one stosować zabiegu. Stawianie baniek jest przeciwwskazane w przypadku:

chorób skóry, jak liszaj, egzema, grzybica,

zaburzeń krzepnięcia krwi,

zakrzepica żył głębokich,

przebyte udary,

padaczka.

Bańki mogą powodować ślady na skórze, poparzenia (bańki podgrzewane ogniem), rumień, świąd, wysypkę. Mogą pogorszyć chorobę skóry, np. egzemę. Poważniejsze skutki uboczne stosowania baniek są bardzo rzadkie.

