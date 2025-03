Spis treści:

Goździki to ususzone pąki kwiatowe goździkowca korzennego (łac. Syzygium aromaticum). Jest to pachnąca przyprawa, ale też środek leczniczy. Goździki mają wiele prozdrowotnych właściwości. Naukowcy potwierdzają, że zawarte w nich związki aktywne działają:

Odpowiada za to przede wszystkim eugenol, czyli główny składnik eterycznego olejku goździkowego, nadający przyprawie charakterystyczny aromat. Zawartość eugenolu w goździkach waha się od 45 do 90%. Co więcej, te ususzone pąki zawierają flawonoidy (kwercetynę i kemferol), kwasy fenolowe (kwas ferulowy, kawowy, elagowy i salicylowy). Cenione związki zamknięte w niewielkim goździku mogą pomóc przy różnych dolegliwościach, w tym problemach z gardłem.

Goździki można z powodzeniem wykorzystać w domowym leczeniu bólu gardła przy infekcji, drapania i suchości w gardle czy chrypki. Ich skuteczność wynika z cenionego od wieków działania przeciwbólowego, przeciwzapalnego i przeciwdrobnoustrojowego. Olejek goździkowy tradycyjnie był stosowany np. infekcje w jamie ustnej i ból zębów. Babcie polecały żucie goździków lub przykładanie ich w bolące miejsce. Goździki można bezpiecznie zastosować w celu złagodzenia objawów zapalenia gardła.

Goździki mogą być stosowane na różne sposoby, aby złagodzić ból gardła, w tym ich żucie, picie naparu z goździków lub płukanie gardła, a także inhalacje z olejkiem eterycznym.

Żucie goździków na gardło to polecany domowy sposób przy kaszlu i zapaleniu gardła. Wystarczy rzuć 2 goździki przez około 5 minut kilka razy dziennie. Po tym czasie trzeba je wyrzucić. W ten sposób uwalniają się olejki eteryczne, które działają łagodząco na śluzówkę. Dodatkowa zaleta jest taka, że związki uwalniające się pod wpływem żucia goździków pomagają utrzymać prawidłową higienę jamy ustnej, zapobiegają próchnicy, odświeżają oddech i redukują płytkę nazębną.

Aby zmniejszyć objawy zapalenia gardła, wypróbuj napar z goździków. Działa kojąco, zwalcza bakterie i wirusy. W tym celu:

Herbata z goździków to dobry sposób na bolące gardło. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i zwalcza zarazki.

Przygotowanie:

Do herbaty możesz dodać imbir, napar z rumianku lub szałwii, co wzmocni jego lecznicze działanie. Pamiętaj, że goździki są lekko toksyczne, dlatego herbatę z goździkami możesz pić tylko doraźnie, maksymalnie kilka dni.

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) potwierdza, że stosowanie pąków goździków, olejku goździkowego, eugenolu w formie suplementu diety jest bezpieczne, ale eksperci zwracają uwagę na potencjalną szkodliwość rośliny. Goździki są lekko toksyczne. Nie można stosować ich zbyt długo i w nadmiernej ilości. Mogą rozrzedzać krew i zwiększać ryzyko krwawień. Według WHO dopuszczalna dzienna dawka olejku goździkowego dla ludzi wynosi 2,5 mg/kg masy ciała.

Przerwij kurację goździkami, jeśli wystąpią niepokojące objawy, np.:

Istnieje wiele domowych sposobów na dolegliwości związane z gardłem, które są naturalne i bezpieczne, a przy tym często skuteczne. Oto wybrane z nich:

Domowe środki nie zawsze rozwiążą problem. Czasami konieczna jest wizyta u lekarza. Skonsultuj się, jeżeli na twoim gardle pojawiły się naloty, nie możesz przełykać, masz wysoką gorączkę albo ból gardła nie ustępuje w ciągu 1-2 tygodni. Również gdy masz przy tym problemy z oddychaniem. W niektórych przypadkach ból gardła może być spowodowany poważniejszą przyczyną.