Zawarte w igliwiu, przyprawach czy cytrusach olejki eteryczne pobudzają nie tylko zmysł powonienia. Odpowiednio stosowane regulują poziom hormonów i przemianę materii, łagodzą infekcje i inne schorzenia. W tabeli obok podajemy przykładowe kuracje i sposób ich działania. To bezpieczne terapie, ale mimo to przed ich rozpoczęciem zastosuj się do poniższych wskazówek.

- Zasięgnij porady lekarza, jeśli jesteś w ciąży albo chcesz kurować małe dziecko. Zrób to też, jeśli terapia ma potrwać co najmniej kilka dni, a zażywasz już jakieś leki. Niektóre olejki przyspieszają bowiem metabolizm i mogą powodować za szybkie przetwarzanie leków (zmniejszając ich skuteczność).

- Przeprowadź test alergiczny – zrób to nawet, jeśli do tej pory nie miałaś żadnych objawów uczulenia. Ponieważ olejki są mocno skondensowane, mogą więc działać silniej, niż się spodziewasz. Aby się przekonać, jak reagujesz na dany składnik zmieszaj 2 krople wybranego olejku z łyżeczką oliwy i posmaruj miksturą skórę w zgięciu łokcia. Odczekaj dobę. Jeśli w miejscu testu nie ma wysypki, obrzęku czy zaczerwienienia, możesz go stosować (wcześniej rozcieńczając go wodą, oliwą czy używając do skropienia materiału, który nie będzie miał bezpośredniego kontaktu ze skórą).

- Zdobądź dobre składniki – możesz korzystać z przypraw i owoców. Jeśli wybierzesz olejki, kup je w aptece lub sklepie zielarskim. Będziesz miała pewność, że zawierają aktywne składniki w odpowiednim stężeniu, a nie ich sztuczne czy rozcieńczone podróbki.

Świąteczne kuracje:

Z dodatkiem cynamonu – przez 2 tygodnie dodawaj sproszkowany cynamon do potraw lub herbaty (w dawce do 1/2 łyżeczki dziennie), potem zrób dwutygodniową przerwę i ponów kurację.

Kiedy stosować?

Na unormowanie cholesterolu – cynamon chroni przed wolnymi rodnikami naczynia krwionośne i redukuje powstawanie złego cholesterolu LDL.



Napój anyżkowy – zalej szklanką wody 2 łyżeczki gwiazdek anyżu. Gotuj przez 15 minut. Przecedź, przestudź i dodaj 3 łyżki miodu lipowego. Wymieszaj. Pij 4–5 razy dziennie po 1/4 szklanki.

Kiedy stosować?

Przy suchym kaszlu i zapaleniu gardła – anyż pobudza wydzielanie śluzu i ułatwia jego odkrztuszanie, łagodzi też infekcję dróg oddechowych.



Masaż olejkiem goździkowym – gdy zaczynają dokuczać ci stawy, zmieszaj 2 krople olejku goździkowego z łyżką oleju lub oliwy. Posmaruj dłonie miksturą i wymasuj bolesne miejsce (okrężnymi ruchami).

Kiedy stosować?

Przy dolegliwościach reumatycznych – goździki zawierają substancje o działaniu przeciwzapalnym i znieczulającym.



Inhalacje Waniliowe – skrop olejkiem waniliowym chusteczkę i wąchaj ją kilka–kilkanaście razy w ciągu dnia. Możesz też posmarować sobie przeguby dłoni mieszaniną z 2–3 kropli olejku i łyżeczki oliwy.

Kiedy stosować?

Przy spadku libido – substancje zawarte w olejku waniliowym stymulują produkcję hormonów płciowych (testosteronu i estrogenów).

W oparach pomarańczy – do spryskiwacza wlej pół szklanki wody i 10 kropli olejku pomarańczowego. Wstrząśnij. Rozpylaj kilka razy dziennie w pokojach, w których przebywasz.

Kiedy stosować?

Dla zestresowanych – olejek pomarańczowy koi nerwy: ma działanie antydepresyjne, pomaga przy nadpobudliwości i zaburzeniach snu.

Inhalacja sosnowa – wlej do miski litr wrzątku i 7 kropli olejku. Pochyl się, przykryj głowę ręcznikiem. Przez 5 minut głęboko wdychaj przez nos opary. Zabieg powtarzaj raz dziennie aż do wyzdrowienia.

Kiedy stosować?

Przy katarze – olejek sosnowy hamuje namnażanie bakterii i dezynfekuje. Pomaga też udrożnić drogi oddechowe.

Napar z majeranku – łyżeczkę suszonego majeranku zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na kwadrans. Przestudzonego naparu używaj zamiast toniku – do przemywania skóry.

Kiedy stosować?

Przy problemach z cerą – majeranek działa przeciwzapalnie, łagodzi zmiany trądzikowe i owrzodzenia oraz rozjaśnia przebarwienia.

Kminkowa mikstura – zmieszaj 3 krople olejku kminkowego z łyżeczką półpłynnego miodu. Zażywaj taką porcję 2–3 razy dziennie, aż do ustąpienia dolegliwości pokarmowych.

Kiedy stosować?

Przy niestrawności i kolce jelitowej – kminek ma właściwości rozkurczowe i wiatropędne. Wzmaga też produkcję soków trawiennych.