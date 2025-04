fot. Fotolia

Czym się różni świecowanie od konchowania?



Świecowanie jest zabiegiem analogicznym do konchowania. Oto krótkie porównanie obu zabiegów:

zabieg świecowania jest zdecydowanie prostszy i krótszy i można go wykonywać w warunkach domowych po krótkim przeszkoleniu (…);

stosowane w świecowaniu świece są mniejsze (krótsze, węższe);

świecowanie jest znacznie delikatniejsze, jego skuteczność również jest mniejsza i czasami trzeba wielokrotnie więcej zabiegów świecowania, aby uzyskać efekt jednego konchowania. Niekiedy takiego efektu w ogóle nie sposób uzyskać, bo świecowanie słabiej dociera do płaszczyzn energetycznych człowieka.

Niektórzy terapeuci uważają, że dla małych dzieci (nawet 2-3-letnich) świecowanie jest bezpieczniejsze niż konchowanie.

Zalety zabiegów świecowania i konchowania



Poniżej podano niektóre wskazania do wykonywania zabiegu konchowania lub świecowania oraz wynikające z tego korzyści.

Konchy działają znacznie silniej i głębiej niż świece, a co za tym idzie, są znacznie skuteczniejsze. Efekt terapeutyczny następuje szybciej. Oprócz tego, że terapia jest bardzo relaksująca, jednocześnie skutecznie oczyszcza, leczy uszy i stany zapalne zatok oraz usuwa nieżyty nosa (katar). Jest skuteczna przy infekcjach górnych dróg oddechowych, chronicznym zapaleniu zatok, krtani, nieżycie nosa, katarze siennym, astmie oskrzelowej. Usuwa podrażnienia w uszach i zatokach, leczy większość schorzeń laryngologicznych. Usuwa szumy i dzwonienia w uszach oraz poprawia słuch. Reguluje ciśnienie śródczaszkowe – w czasie spalania konchy wytwarza się podciśnienie w kanale usznym (na skutek tzw. efektu komina) i doprowadza do wyrównania ciśnienia zatok i błony bębenkowej. Daje uczucie lekkości w okolicy głowy. Zmniejsza lub usuwa bóle głowy (np. migrenowe). Aktywuje limfę i procesy metaboliczne. Przynosi ulgę przy uderzeniach gorąca towarzyszących menopauzie. Uśmierza stres i nadpobudliwość – działa kojąco i regenerująco na układ nerwowy, przez co stabilizuje emocjonalnie (usuwa blokady emocjonalne). Usuwa w sposób bardzo delikatny nadmiar woskowiny z ucha. Poprawia pracę zmysłów, słuchu, węchu, wzroku, smaku. Wzmacnia energię życiową organizmu, poprawia odporność (na małżowinie ucha znajdują się wszystkie najwrażliwsze punkty akupunkturowe – działanie ciepła z konchy stymuluje te punkty). Wzmacnia i oczyszcza aurę; każdy następny zabieg oddziałuje na głębsze i subtelniejsze poziomy energetyczne człowieka, oczyszczając w ten sposób z blokad energetycznych, mentalnych. Oczyszcza aurę ciała. Ułatwia rozwój duchowy i osobowy. Wpływa na organizm ludzki poprzez detoksykację zatok, limfy i systemu nerwowego. Likwiduje nerwice. Reguluje problemy trawienne na tle psychosomatycznym. Zasila organizm potężną energią uzdrawiającą.

Przeciwwskazania do świecowania i konchowania



Generalnie można przyjąć, że niemal u każdego człowieka można wykonać zabieg konchowania lub świecowania, a co więcej – jest on bezpieczny i skuteczny.

Istnieje jednak kilka powodów, które są przeciwwskazaniem dla wykonania zabiegu. W takich przypadkach nie wykonuje się go w ogóle.

A oto one:

ostry stan zapalny ucha, połączony z ropnym wysiękiem; brak błony bębenkowej lub jej perforacja (podziurawienie, pęknięcie); uczulenie na produkty pszczele; protezy ucha; aparaty słuchowe i inne urządzenia wewnątrz ucha.

W przypadku osób o słabej energetyce organizmu, o niskich wibracjach duchowych i tym podobnych przypadkach, nie należy wykonywać zbyt dużej liczby zabiegów konchowania. Lepiej wykonać ich mniej lub zastosować świece.

Fragment pochodzi z książki „Laryngologia alternatywna” autorstwa E. Kuc (Studio Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą redakcji. Tytuły, śródtytuły i lead pochodzą od redakcji.