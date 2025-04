Spis treści:

Zabieg świecowania uszu polecany jest przez jego zwolenników przede wszystkim w przypadku nadmiaru woskowiny w uszach. Ma też redukować objawy schorzeń uszu, gardła i nosa (np. przeziębienie, zapalenie zatok). Do świecowania uszu zachęca się też osoby, które uskarżają się na szum w uszach, niedosłuch, bóle i zawroty głowy, migreny, jak również zespół przewlekłego zmęczenia. Według badań z zabiegu świecowania uszu korzystają na ogół osoby, którym dokucza uczucie pełności w uchu, swędzenie lub ból ucha.

fot. Świecowanie uszu / iStock, Wavebreakmedia Ltd

Świecowanie uszu wykonywane jest zazwyczaj przez specjalistów medycyny niekonwencjonalnej, kosmetyczki, a nawet samodzielnie. Do świecowania uszu wykorzystuje się specjalne świece (konchy) w kształcie stożka, które są wykonane z tkaniny nasączonej pszczelim woskiem. Mechanizm działania ma opierać się na wytwarzaniu podciśnienia w uchu oraz ciepła.

W czasie zabiegu kładziemy się na boku. Włosy osłaniane są papierowym ręcznikiem, folią aluminiową bądź papierowym talerzykiem z wydrążonym otworem eksponującym ucho. Przez kilka minut wcierany jest w małżowinę uszną krem, aby pobudzić krążenie. Następnie rozpala się świecę do konchowania uszu, po czym umieszcza ją w przewodzie słuchowym na głębokość około 1 cm. Podczas zabiegu świeczka wypala się do końca. Trwa to około 15 minut. Po wyjęciu świeczki usuwane są ewentualne zanieczyszczenia z powierzchni ucha. Końcowy etap zabiegu polega na rozwinięciu świecy i sprawdzeniu, ile zanieczyszczeń z ucha udało się za jej pomocą wyeliminować.

​Na świecy narysowana jest specjalna linia, która informuje, kiedy należy zakończyć zabieg. W czasie wykonywania świecowania, resztki wypalonej świecy wyjmuje się pęsetą i wyrzuca.

Według specjalistów świecowanie uszu jest nie tylko metodą nieefektywną w usuwaniu woskowiny, ale również ryzykowną, dlatego odradzaną. Może przynieść więcej szkody niż pożytku. Nie ma dowodów naukowych potwierdzających skuteczność świecowania uszu, za to istnieją doniesienia o przypadkach oparzeń, bólu uszu oraz perforacji błony bębenkowej wskutek używania świec do uszu.

W pracy na łamach Journal of Family Medicine and Primary Care wymieniono kilka powikłań, których doświadczały osoby po świecowaniu uszu. Były to: ból ucha (16%), pieczenie skóry głowy, pieczenie małżowiny, przewodu słuchowego, wydzielina z ucha, niedrożność ucha oraz perforacja błony bębenkowej. U jednej osoby odkryto ciało obce w uchu, była to końcówka świecy. Może dojść też do wylania wosku ze świecy głęboko do kanału słuchowego i ubytku słuchu.

Żadne dowody nie sugerują, że świecowanie uszu jest skutecznym sposobem leczenia jakiejkolwiek choroby. Na tej podstawie uważamy, że może wyrządzić więcej szkody niż pożytku i zalecamy, aby lekarze pierwszego kontaktu zniechęcali do jego stosowania - alarmują lekarze na łamach pisma naukowego Canadian Family Physician.

Zdaniem specjalistów przekonywanie, że świecowanie uszu jest w stanie wyleczyć np. niedosłuch, to jest to błędne i mylące. Uszy mają zdolność do samooczyszczania i ewentualne korki woskowinowe można z sukcesem bezpiecznie usunąć u laryngologa. Nie jest wskazane korzystanie ze świecy, która może być źle założona i grozi poparzeniem.

Zwolennicy świecowania uszu podkreślają wiele korzyści płynących z wykonania zabiegu. Główne z nich to:

łatwiejsze oddychanie przez nos,

rzadsze występowanie infekcji związanych z zatokami,

poprawa jakości słuchu.

Świecowanie uszu można wykonać w domu, ale jest to czasochłonne i pracochłonne, a także bardziej ryzykowne. Świeca kosztuje od 6 do 12 zł, ale zazwyczaj jest sprzedawana w zestawach. Świecowanie uszu można wykonać w salonie kosmetycznym za 60-120 zł.

Zabiegu świecowania uszu zdecydowanie nie można wykonywać w przypadku:

dzieci,

kobiet w ciąży,

perforacji błony bębenkowej,

przetok, torbieli uszu,

otosklerozy,

nowotworów ucha,

zapalenia wyrostka sutkowatego,

przebytej operacji uszu.

Przed zabiegiem zawsze najlepiej udać się na konsultację do lekarza.

