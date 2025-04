Świeca Hopi to rurka z delikatnego płótna, nasączona woskiem, miodem oraz leczniczymi ziołami i olejkami. Ma 21 cm długości, przy czym dolna część, licząca 6 cm nie ulega spaleniu. Oddziela ona ucho od płomienia, a jednocześnie wyłożona jest od środka blaszką, na której zbierają się zanieczyszczenia, wydobywające się z ucha środkowego podczas zabiegu.

Skąd się biorą zanieczyszczenia ucha?

Z zatrutego środowiska: wszelkiego rodzaju kurzu, spalin, dymów kominowych (papierosowego też!) a także zalegających resztek wydzieliny po katarach, zapaleniu ucha i innych chorobach. Cały organizm człowieka, wraz ze schorzeniami, wpisany jest w tęczówkę oka, małżowinę uszną, dłonie, stopy i twarz. Tę wiedzę wykorzystują w swoich gabinetach irydolodzy oraz osoby zajmujące się, m.in. akupunkturą, akupresurą, elektropunkturą. Przy okazji świecowania wykorzystujemy masaż ucha, aby w ten sposób podziałać na cały organizm.

Jak wygląda świecowanie ucha?

Po dokładnym wymasowaniu i rozgrzaniu ucha, wkłada się do kanału usznego zapaloną świecę Hopi i spala do zaznaczonego na niej poziomu. W tym czasie – na zasadzie komina – przez błonę bębenkową wyciągane są zanieczyszczenia z ucha środkowego, a do kanału usznego dostaje się delikatny żółty popiołek ze spalonej świecy, który jest jednocześnie lekarstwem ułatwiającym rozpuszczenie się zalegającej tam woskowiny oraz innych zanieczyszczeń, często zbierających się latami. Przy następnym zabiegu rozpuszczone zanieczyszczenia dużo łatwiej przedostają się przez błonę bębenkową.

Podczas zabiegu ze spalonej świecy ulatnia się aromatyczny dymek, który, podczas wdychania, działa leczniczo na zatoki, gardło, oskrzela i płuca.

Efekty świecowania

W efekcie lepiej słyszymy i oddychamy przez nos. Oczyszczają się zatoki. Dodatkowo, oczyszczając limfę i płyn mózgowy, poprawiamy funkcjonowanie mózgu: widzenie, lepiej odczuwamy smaki i zapachy, polepsza się koncentracja, uwaga i pamięć. Te zabiegi odstresowują i stabilizują emocje, a odbierane są jako wyjątkowo miłe i relaksujące.

Po zabiegu sprawdza się, jakiego typu zanieczyszczenia zebrały się na blaszce. Może to być rozpuszczona woskowina, ale częściej u osób dorosłych i dzieci niedosłyszących pojawiają się kamyki, dochodzące nieraz do wielkości ziaren grochu.

U osób dorosłych świecowanie oczyszcza zatoki, uszy, gardło, oskrzela i płuca. U dzieci zauważono dodatkowo harmonizację wszystkich ośrodków energetycznych (czakramów), a także udrożnienie energii w kanałach energetycznych (meridianach), co pozwala pozbyć się z organizmu większości schorzeń. Dzieci odzyskują prawidłową odporność organizmu i apetyt. Mogą pożegnać się z nawrotami takich chorób, jak przeziębienia, grypy, zapalenie oskrzeli czy różnego typu uporczywe alergie. Poprawa słuchu, koncentracji, pamięci oraz wytonowanie stanów emocjonalnych powoduje uzyskanie przez nie lepszych wyników w nauce. W dodatku efekty są długotrwałe!

Wszyscy rodzice powinni znać tę metodę i umieć stosować ją samodzielnie. Często wystarczy jeden zabieg świecowania, by zdusić chorobę w zarodku. Według bioenergoterapii świecowanie może być poważną alternatywą dla leków, które na jedno pomagają, a na drugie szkodzą. Świecowaniem nie można zaszkodzić, za to można uodpornić nim organizm i zapobiec chorobom.

Należy stosować oryginalne świece posiadające prawidłowy skład receptury. Stosowanie tańszych podróbek o niewiadomym składzie może przynieść inny skutek niż oczekiwany.

