Domowe recepty są najlepsze - sprawdzone przez babcie, mamy i ciocie. Nie mają skutków ubocznych, zazwyczaj można się poratować w różnych dolegliwościach tym, co mamy po ręką, nie trzeba biegać do apteki. No i zazwyczaj domowa apteczka jest nieco tańsza.

Dawka energii na cały wieczór

Jesteś tak wykończona gotowaniem bigosu i ubieraniem choinki, że masz tylko ochotę położyć się do łóżka? Przyda ci się dawka energii, abyś mogła dotrwać do końca wigilijnej wieczerzy w dobrym nastroju.

Zamiast wypijać hektolitry kawy, przygotuj smaczny koktajl, który działa pobudzająco, ale nie powoduje rozdrażnienia, bezsenności ani kołatania serca.

Oto przepis na ożywczy napój:

- szklanka podzielonej na cząstki pomarańczy

- 1/2 szklanki podzielonego na cząstki grejpfruta

- 1/2 szklanki mocnej, zimnej herbaty Earl Grey

- 1/2 szklanki sorbetu pomarańczowego

- 2 pokruszone kostki lodu

Najpierw zmiksuj pomarańczę, grejpfruta i herbatę, potem dodaj resztę składników i zmiksuj na gładką masę.

Zioła złagodzą skutki przejedzenia

W czasie świąt często narzekamy na dolegliwości trawienne związane z przejedzeniem. Zazwyczaj wiążą się one ze zbyt skąpym wydzielaniem soków trawiennych w stosunku do wielkości spożywanych posiłków. Dlatego warto przyjmować profilaktycznie środek ziołowy, który reguluje pracę wątroby i trzustki oraz poprawia trawienie i przyswajanie pokarmów.

- Zmieszaj po 50 g suszonego kłącza tataraku i korzenia mniszka oraz po 25 g szyszek chmielu, ziela mięty pieprzowej, korzenia pokrzywy i ziela macierzanki. Zmiel zioła w młynku do kawy.

- Dodaj 5 łyżek proszku ziołowego do 200 g miodu lub dżemu i starannie wymieszaj. Przechowuj w lodówce.

Przyjmuj przez dłuższy czas 1–2 łyżeczki środka, dwa razy dziennie.