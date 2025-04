Świeże soki - pij na zdrowie!

Gasi pragnienie, dodaje energii, wzmacnia organizm a nawet leczy wiele dolegliwości. Zawiera mikroelementy oraz witaminy. To tylko niektóre zalety świeżych soków. Sok właściwie można przygotować z każdego warzywa i nie tylko. Sok to płynny pokarm, który powinien przyjmować każdy, a szczególnie osoby, które odczuwają nieprzyjemne dolegliwości po spożyciu surówek. Poznaj sposób przygotowania oraz właściwości mniej znanych soków.

Fot. Depositphotos



Sok z dyni

Aby przygotować sok należy zmiksować miąższ z dyni w sokowirówce. Sok można połączyć z jabłkiem. Można go posłodzić. Oczywiście jeśli jest przygotowany dla diabetyka, nie należy słodzić go cukrem. Wówczas cukier można zastąpić np. suszoną stewią.

Sok z dyni to źródło miedzi, potasu i magnezu. Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.

Sok z dyni jest pomocny w zapaleniu gruczołu krokowego. W przypadku obrzęku prostaty, ułatwia wydalenie moczu. By zauważyć poprawę stanu zdrowia sok należy pić przez 1,5 miesiąca.

Profilaktycznie zaleca się pić 3-4 łyżki soku połączonego z wodą (pół szklanki). Taką mieszankę należy pić 3 razy dziennie.

Sok z zielonego owsa

Aby przygotować sok należy zmiksować zielony owies (ścięty przed owocowaniem).

4 łyżki soku należy połączyć z wodą (pół szklanki). W celach leczniczych sok należy pić 3 razy dziennie przez 1,5 miesiąca.

Owies do przygotowania soku można uprawiać w domu.

Do tego celu należy kupić ziarno owsa. Najlepiej takie, które pochodzi z hodowli organicznej. Nie zawiera ono pestycydów oraz środków konserwujących.

Etapy uprawy:

Ziarno owsa wsyp do słoika.

Zalej ziarno letnią przegotowaną wodą i pozostaw na 12 godzin.

Wysiej nasiona do płytkiej doniczki z ziemią.

Doniczkę ustaw w ciepłym miejscu.

Nie zapomnij o podlewaniu. Ziemia powinna być wilgotna. Jednak wystrzegaj się nadmiaru wody.

Sok z zielonego owsa przynosi ulgę dla osób z chorobami układu moczowego oraz przewlekłymi zmianami w obrębie tkanki łącznej (reumatyzm). Jest również polecany dla osób nerwowych oraz mających problemy ze spaniem.

Owies obniża cholesterol i ma działanie przeciwnowotworowe. Dzięki zawartej w nim witaminie E opóźnia proces starzenia.

Sok z rzepy (czarna rzodkiew)

Aby przygotować sok należy zmiksować miąższ rzepy. Inny sposób na uzyskanie soku to wydrążenie w miąższu otworu, do którego należy wsypać odrobinę cukru. Rzepę odstawić w ciepłe miejsce. Codziennie należy pić kilka łyżek świeżego soku z rzepy.

Sok z rzepy jest pomocny w katarze i przeziębieniu. Sok zaleca się pić osobom, które cierpią na dolegliwości żołądkowe lub mają schorzenia wątroby.

Sok z jarmużu

Aby przygotować sok należy zmiksować jarmuż w sokowirówce. Należy pić 5 łyżek soku połączonego z wodą (5 łyżek). Sok najlepiej pić pół godziny przed głównymi posiłkami.

Jarmuż jest bogatym źródłem potasu, magnezu i fosforu. Zawiera witaminę A, C, E, B1, B2 oraz B6. Sok z jarmużu wykazuje działanie antywrzodowe oraz przeciwnowotworowe. Jest polecany osobom cierpiącym na zapalenie okrężnicy, zaparcia oraz atonię jelit.

Pamiętaj!

Nie przechowuj soku przyrządzonego w domu, gdyż szybko straci cenne witaminy. Mogą w nim nawet powstać szkodliwe azotyny. Dlatego pij go zaraz po przygotowaniu lub zamroź w małych porcjach.

