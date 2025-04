Czym jest sylwoterapia?

Leczenie drzewami, zwane sylwoterapią, to dobrze znana od wieków naturalna metoda walki z dolegliwościami zdrowotnymi. Niektórzy zastanawiają się w jaki sposób wyleczyć może drzewo i nie wierzą w jego zbawienne działanie.

Jednak naukowcy od dawna zajmują się tą dziedziną medycyny naturalnej i odkryli, że drzewa oraz krzewy wydzielają fitoncydy. Mają one działanie bakteriobójcze, przeciwgrzybiczne, jonizują powietrze. Dlatego też korzystnie wpływają na drogi oddechowe człowieka, a także poprawiają samopoczucie.

Które drzewa leczą?

O zbawiennym działaniu brzozy czy sosny wiedzą niemal wszyscy. Jednak nie tylko one mają korzystny wpływ na zdrowie.

Oto przykłady:

Sosna – jej główną zaletą jest korzystny wpływ na układ oddechowy człowieka. Olejki eteryczne tego drzewa wykorzystuje się powszechnie w aromaterapii.

Brzoza – sok z tego drzewa zapobiega tworzeniu się kamieni w organizmie, poprawia metabolizm. Poza tym brzoza działa uspokajająco.

Wierzba – uspokaja i działa przeciwbólowo oraz rozkurczowo.

Lipa – minimalizuje zmęczenie, stymuluje pracę układu oddechowego i krążenia. Poza tym lipy uwrażliwiają na otaczający świat.

Dąb – redukuje stres, przywraca witalność i poprawia koncentrację, wzmacnia psychikę. Chroni też przed zwątpieniem, zniechęceniem oraz dodaje sił.

Jarzębina – wpływa korzystnie na psychikę i pomaga w walce z nałogami.

Buk – ma zbawienne działanie na psychikę, a zwłaszcza na koncentrację. Budzi w człowieku pogodę ducha, uwalnia od stresu. To drzewo pomaga przezwyciężyć nieśmiałość i własną słabość. Pozwala odzyskać pewność siebie i uspokaja.

Jabłoń – pobudza do działania.

– pobudza do działania. Grusza – stymuluje pracę układu krążenia.

Kasztanowiec - łagodzi stany lękowe i ułatwia zasypianie. Koi dolegliwości duszy i poprawia nastrój. Pozwala pełniej korzystać z zebranych doświadczeń oraz pobudza naturalną ciekawość świata. Korzystnie też oddziałuje na sferę uczuciową.

Klon – pozwala nawiązywać otwarte i szczere relacje z ludźmi, dodaje odwagi osobom pragnącym spojrzeć na siebie obiektywnie.

Grab – usuwa lęk przed starzeniem się, pomaga uwierzyć w siebie. Podnosi odporność organizmu i ułatwia aklimatyzację.

Jesion – energie jesionu pomagają poznać i zrozumieć własne uczucia i emocje, ułatwiają ich akceptację, a co za tym idzie, również panowanie nad nimi. Znając i rozumiejąc swoje wnętrze możemy mądrze i konsekwentnie postępować i zajmować się rozwojem duchowym.

Modrzew – energie modrzewia pozwalają oderwać się od spraw przyziemnych i spojrzeć głębiej na wszystko, co nas otacza, a tym samym wzbudzają altruizm. Pobudzają chęć do życia, wnoszą entuzjazm i zapał do prowadzonych działań, dodają sił i ułatwiają ich regenerację.

Jak to działa?

Istnieje kilka sposobów korzystania z leczniczych właściwości drzew. Można je objąć rękoma, pocierać dłońmi, przytulić się do nich. W sylwoterapii dopuszcza się kontakt z drzewem lub krzewem poprzez ręce lub stopy. Można też oprzeć się o drzewo plecami czy przyłożyć do niego twarz.

Przed rozpoczęciem terapii należy poszukać odpowiedniego drzewa. Oznacza to, że musi ono być zdrowe, czyli pozbawione wszelkich narośli, huby drzewnej lub jemioły.

Postaw na relaks!

Po ciężkim, stresującym dniu pójdź na spacer do lasu lub parku. Naciesz oczy zieloną barwą liści, bowiem kolory też leczą. Poza tym zadbaj o odpowiedni oddech – powinien być spokojny, głęboki. Zapomnij o problemach i czerp korzyści ze spaceru w lesie. Dzięki temu poprawisz samopoczucie, zrelaksujesz się i wypoczniesz.