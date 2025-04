Podpowiadamy, jak pić alkohol, by uniknąć kaca. On potrafi być bezlitosny: w głowie niemiłosiernie łupie, w ustach sucho i gorzko, w brzuchu – istna rewolucja. Na dodatek dopadają nas najczarniejsze myśli. Co takiego ma w sobie alkohol, że gdy przesadzimy choćby troszkę, nazajutrz nie możemy się pozbierać?

Niebezpieczne związki

Gdy pijesz, twoje własne laboratorium chemiczne – wątroba – staje przed trudnym wyzwaniem. Musi wyprodukować enzymy neutralizujące etanol zawarty w alkoholu. Efektem jego rozkładu jest m.in. silnie toksyczny aldehyd octowy. Organizm broni się przed trucizną – rośnie ciśnienie krwi, serce wali jak młot, gruczoły potowe pracują pełną parą. Ciekawe, że nie każdy rodzaj alkoholu działa na nas tak samo. Niektóre (np. tanie wina owocowe, whisky, brandy, rum) zawierają dodatkowo metanol – truciznę, która jest w składzie denaturatu. Po wypiciu zbyt dużej ilości jednego z tych trunków kac bywa nie do zniesienia.



Klin pomaga czy szkodzi?

Zdaniem niektórych lekarzy, ratunkiem na kaca jest wypicie jednego kieliszka wódki czy koniaku. Mała ilość alkoholu sprzyja szybkiemu wydalaniu z organizmu aldehydu – sprawcy fatalnego samopoczucia. Większość lekarzy nie zaleca jednak tego sposobu. U niektórych osób łatwo mógłby doprowadzić do uzależnienia. Co zatem robić, by po sylwestrowym wieczorze jak najszybciej odzyskać formę?

Weź prysznic, od razu po wstaniu z łóżka. Dzięki temu dobrze oczyszczona i ukrwiona skóra będzie szybciej wydalać z organizmu toksyczne substancje – produkt rozkładu alkoholu.

Zjedz porządne śniadanie, np. jajecznicę. To właśnie jajka zawierają cysteinę, substancję ułatwiającą spalanie alkoholu.

Pamiętaj o czymś słodkim, bo bardzo potrzebujesz glukozy. Słodka bułeczka z miodem lub kawałek czekolady poprawi ci nastrój i zadziała jak zastrzyk energii.

Wypij szklankę soku pomidorowego. W ten sposób uzupełnisz potrzebny sercu potas, wypłukany z organizmu przez alkohol.

Wypij szklankę napoju izotonicznego. Uzupełnisz niedobory innych ważnych składników mineralnych. To właśnie ich brak sprawia, że czujesz się tak osłabiona.

Zrób superkurację: żółtko wymieszaj z sokiem wyciśniętym z połowy cytryny, solą i pieprzem. A potem łyknij tę mikstrurę. Dostarczysz organizmowi żelaza, sodu i witamin, pieprz zwiększy ukrwienie całego ciała (to przyspieszy wydalanie toksyn) i od razu poczujesz się lepiej.

Masz mdłości? Zaparz herbatkę imbirową. Dwa plasterki imbiru zalej połową szklanki wrzątku i parz w szklance przez 3–4 minuty. Możesz do smaku dodać trochę miodu i soku z cytryny.

Nie pij kawy, zwłaszcza mocnej. Wypłukuje magnez, a i tak po wypiciu alkoholu masz go mniej niż zwykle. Fatalny nastrój może się więc jeszcze pogłębić.

Po ratunek do apteki

Środki farmakologiczne to skuteczna metoda, by – po pierwsze – na bieżąco, podczas imprezy, osłabić działanie alkoholu i w rezultacie – nie dopuścić do kaca. Po drugie – by go złagodzić, jeśli już nas dopadł. Przed dużą imprezą, np. sylwestrem, możesz zażyć preparat, który opóźni wchłanianie alkoholu do krwi. Ostatnio pojawił się w aptekach nowy środek (Alibi), który dodatkowo wytwarza w żołądku specjalną powłokę ochronną dla alkoholu.

Są też preparaty przeznaczone do zażywania w trakcie zakrapianej kolacji, np. 2 KC i KC-Prevent. Jeśli zapomnisz ich zażyć, podratujesz się środkami przeznaczonymi do zażycia „po”, spowalniającymi rozkład alkoholu – Alka Prim, Alka-Seltzer czy Werwa (łagodzi on również skutki przejedzenia). Najlepiej zażyć je jeszcze przed położeniem się do łóżka.

Jak pić, by nie mieć kaca?

Sztuka polega na tym, by uniknąć skutków ubocznych picia alkoholu.

1. Poprzedniego dnia porządnie się wyśpij.

2. Przed imprezą zażyj preparat osłabiający działanie alkoholu.

3. Nigdy nie pij na pusty żołądek.

4. Nie mieszaj różnych gatunków, a już w żadnym wypadku nie popijaj wódki piwem. Nie pij drinków z napojami gazowanymi. Dwutlenek węgla sprawia, że alkohol szybko wchłania się do krwi.

5. Na początku zjedz coś tłustego, np. trochę pasztetu, sardynki w oleju, sałatkę z majonezem.

6. Podczas biesiadowania pij dużo niegazowanej wody. Osłabia to działanie alkoholu.

7. Zostaw w domu papierosy. Nikotyna plus alkohol to gwarantowany kac-gigant.

8. Unikaj alkoholi zawierających toksyczny metanol (bourbon, koniak, whisky). Po ich wypiciu kac jest najgorszy.

9. Jeśli czeka cię długie biesiadowanie, unikaj alkoholi musujących (niektóre gatunki wina, szampan).

10. Po powrocie z imprezy wypij 2 szklanki wody.

Jedz, bo będą kłopoty

Lekarze sugerują, że najlepiej pić wino, czystą wódkę lub... czysty spirytus (rzecz jasna w rozsądnych ilościach). Reakcja organizmu na alkohol zależy też od tego, ile ważysz i jak twoja wątroba radzi sobie z trucizną. Ważne jest również to, co i ile jesz podczas picia. Paluszki, krakersy, plaster wędliny to za słaby podkład – lepiej wypełnić żołądek czymś tłustym. Kobiety powinny bardziej uważać, ich organizm wytwarza mniej enzymów rozkładających alkohol. Nawet kilka kieliszków wina może wywołać przykrego kaca.



Prowadzisz? Nie pij!

Statystyki są przerażające! Coraz więcej osób siada za kierownicą po wypiciu alkoholu. W 2001 r. nietrzeźwych kierowców było 145 tys., w 2004 – 173 tys. Z policyjnych danych wynika, że pod wpływem alkoholu prowadzą także kobiety (1,5 proc. pijanych kierowców).

Aleksandra Barcikowska