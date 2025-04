Spis treści:

Burak ma udowodnione naukowo właściwości prozdrowotne. Wykazano, że dzięki zawartości wielu bioaktywnych związków (np. betaina, betalainy, polifenole, saponiny) działa przeciwutleniająco i przeciwzapalnie. Warzywo to zostało sklasyfikowane jako jedna z dziesięciu roślin o najwyższej aktywności przeciwutleniającej. Obecne w znacznej ilości w burakach azotany wspomagają pracę układu krążenia (powodują rozszerzenie naczyń, obniżenie ciśnienia krwi i bardziej efektywny transport składników odżywczych).

Badania dowodzą, że spożywanie buraków:

Burak zawiera wiele cennych składników, w tym:

Dlatego powinien znaleźć miejsce w naszej diecie nie tylko w trakcie infekcji.

Chociaż są to warzywa bardzo zdrowe i zalecane w diecie, z częstym spożywaniem buraków wiąże się potencjalne ryzyko. Mają one dość dużo kwasu szczawiowego, dlatego w dużej ilości są niewskazane u osób z kamicą nerkową. Skutki uboczne mogą wynikać również z obecności nitrozoamin, które mają działanie rakotwórcze. Niestety brakuje badań na temat działań niepożądanych wynikających z jedzenia buraków. Jest to temat nadal badany przez naukowców.

Syrop z buraka sprawdzi się na kaszel mokry i suchy. Przy mokrym kaszlu ułatwi odkrztuszanie i rozrzedzi wydzielinę w drogach oddechowych. Przy suchym – złagodzi drapanie i suchość w gardle. Dodatkowo związki z buraków mają działanie przeciwzapalne, wspomagają odporność i mogą łagodzić objawy przeziębienia. Podczas stosowania syropu z buraka należy pamiętać też o innych działaniach, które łagodzą kaszel, zwłaszcza regularnym piciu płynów oraz nawilżaniu powietrza. Sprawdź też inne domowe sposoby na kaszel.

Przygotowanie syropu z buraka na kaszel jest bardzo proste. Dzięki naturalnej słodyczy buraków, nie trzeba dodawać do niego zbyt dużo cukru.

Składniki na syrop z buraka:

Przygotowanie syropu z buraka na kaszel:

Buraki obierz i pokrój w drobną kostkę. Włóż je do emaliowanego lub szklanego naczynia i zasyp cukrem (lub zalej miodem). Wstaw na dobę do lodówki. Odcedź powstały syrop.

Syrop z buraka na kaszel zażywaj 2 razy dziennie po łyżeczce – do ustąpienia objawów choroby i jeszcze przez kolejne 4–5 dni.

Tradycyjnie stosuje się różne domowe syropy na kaszel, w przygotowaniu których wykorzystuje się naturalne produkty. Najbardziej znane syropy, które sprawdzą się podczas przeziębienia, to:

Wykorzystaj również udowodnione sposoby na przeziębienie, które złagodzą objawy infekcji.