Syrop z mniszka lekarskiego łatwo przygotować i z niego korzystać. Popularnie nazywa się go miodem z mleczy, choć to niepoprawna nazwa. Mniszek lekarski (Taraxacum officinale) jest pospolitym chwastem występującym niemal wszędzie. Zarówno jego żółte kwiaty, jak i liście i korzenie, mają zastosowanie lecznicze. Właściwości mniszka lekarskiego są niezwykle szerokie. Często nazywa się go potocznie mleczem, jednak w odróżnieniu od prawdziwego mlecza jest rośliną jadalną o właściwościach zdrowotnych. Miód z mniszka lekarskiego sprawdza się jako naturalny lek na przeziębienie i grypę.

Reklama

Spis treści:

Przygotowanie syropu z mniszka jest naprawdę łatwe, chociaż trzeba na nie przeznaczyć kilka godzin. Poza kwiatami mniszka i wodą, potrzebujesz jeszcze cukier i cytryny. Oto szczegóły:

Przygotowanie syropu z mniszka lekarskiego z 300 kwiatów

Składniki:

litrowy słój kwiatów mniszka lekarskiego - ok. 300 kwiatów,

2 cytryny,

1 litr wody,

1 kg cukru.

Sposób przygotowania:

Kwiaty mniszka zalej w garnku zimną wodą i gotuj na małym ogniu ok. 15 minut. Odstaw na dobę w chłodne i ciemne miejsce. Przecedź wywar i dodaj do niego sok z cytryn oraz cukier. Gotuj na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż uzyska konsystencję płynnego miodu (ok. 1,5-2 godzin). Przelej do słoiczków.

Gdy syrop z mniszka jest gorący, ma rzadszą konsystencję. Miód z mniszka gęstnieje w miarę, gdy stygnie.

Przechowywanie syropu z mniszka lekarskiego po otwarciu

Miód z mniszka trzeba przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu. Domowy syrop z mniszka zachowuje swoje cenne właściwości przez kilka miesięcy. Po otwarciu przechowuj go w lodówce. Uważaj, by nie zanieczyścić syropu z mniszka np. brudną łyżeczką. Syrop z mniszka możesz kupić w sklepach, także internetowych. Warto jednak wówczas sprawdzić, czy ma naturalny skład. Cena syropu z mniszka waha się przeciętnie od 5 do 20 zł w zależności m.in. od pojemności słoiczka lub butelki.

fot. Mniszek lekarski na łące/ Adobe Stock, koldunova

Domowej roboty syrop z mniszka przyda się w każdej domowej apteczce i kuchni ze względu na swoje szerokie właściwości lecznicze oraz... smakowe. Oprócz wykorzystania miodu z mniszka wspomagająco w wielu popularnych dolegliwościach, można również stosować go do słodzenia herbaty lub wypieków.

Żeby przygotować syrop z mniszka, trzeba w odpowiedni sposób zebrać tę roślinę. Uwaga! Nie możesz pomylić jej z popularnym mleczem, który też ma żółte kwiaty.

Oto najważniejsze zasady zbioru mniszka lekarskiego:

najlepiej zbierać go z łąk przed południem, gdy kwiaty są najbardziej otwarte,

najlepszy moment na zbieranie to słoneczny dzień po ustąpieniu rosy,

optymalny czas na zbiór to maj , gdy roślina jest najbardziej dojrzała i nie ma posmaku goryczy,

, gdy roślina jest najbardziej dojrzała i nie ma posmaku goryczy, po zebraniu kwiaty należy przebrać i oczyścić, m.in. z owadów,

nie należy zbierać go tam, gdzie może być zanieczyszczony spalinami lub opryskami, np. przy drogach.

fot. Mniszek lekarski do syropu/ Adobe Stock, Elenathewise

Syropu z mniszka używa się go do leczenia kaszlu, chrypki, bólu gardła i stanów zapalnych jamy ustnej, wzmacnia też system odpornościowy i łagodzi infekcje układu moczowego. Jego kolor, konsystencja i smak przypominają miód, dlatego znany jest też jako miód z mniszka.

Syrop z mniszka zawiera m.in.:

witaminę C,

witaminę A,

witaminę D,

witaminy z grupy B,

potas,

magnez,

żelazo,

krzem,

różne aminokwasy.

Pamiętaj, że choć sam mniszek jest zdrowy, syrop z mniszka to w większości cukier. Stosuj go z umiarem i nie podawaj go cukrzykom, którzy powinni jeść nawet zdrowego miodu.

Syrop z mniszka lekarskiego na kaszel suchy czy mokry?

Na jaki kaszel stosuje się syrop z mniszka lekarskiego? Możesz stosować go na kaszel suchy i mokry. Syrop z mniszka nie przeciwdziała bezpośrednio kaszlowi, ale łagodzi stan dróg oddechowych i je koi. Kaszel podrażnia drogi oddechowe, a syrop z mniszka może te podrażnienia zmniejszać.

Optymalne dawkowanie syropu z mniszka to 2-3 łyżki dziennie. Syropem z mniszka można posłodzić ostudzoną herbatę, a także polać nim kromkę chleba, np. z twarożkiem. Syrop z mniszka możesz też dodać do musli, owsianki lub dressingu do sałatki.

Jeśli liczysz kalorie, pamiętaj, by uwzględnić też syrop z mniszka. Syrop z mniszka możesz wpisać do aplikacji do liczenia kalorii jako miód.

Przeciwwskazaniem do stosowania syropu z mniszka jest przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, ponieważ może on osłabiać ich działanie. Ostrożność zalecana jest też chorującym na wrzody żołądka i nadkwasotę.

Ze względu na dużą zawartość cukru nie powinni go stosować cukrzycy. Dla nich dobry jest napar z kwiatów mniszka lekarskiego i jedzenie mniszka na surowo.

Syrop z mniszka można stosować w okresie ciąży. Części zielne i kwiaty tej pospolitej rośliny zawierają duże ilości witaminy A, wapnia i żelaza, liście są dodatkowo bogate w potas. Mniszek zawiera też substancje ułatwiające procesy trawienne i stymulujące wydzielanie żółci. Ponadto pomaga w pozbyciu się nadmiaru płynów i zmniejszeniu opuchlizny dokuczającej w ostatnich miesiącach ciąży. Nie ma przeciwwskazań do zastosowania miodu z mniszka w okresie ciąży.

Syrop z mniszka można podawać dzieciom już od 9. miesiąca życia. Trzeba jednak pamiętać, by o połowę zmniejszyć wówczas dawkowanie. Dzieci mogą spożywać zatem do łyżki syropu z mniszka dziennie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.05.2017.

Reklama

Czytaj także:

Obalamy żywieniowe mity: 8 popularnych mitów o miodzie. Zderzenie ze słodko-gorzką prawdą

Czosnek na przeziębienie – 5 rad, jak jeść czosnek w celach leczniczych

Jarmuż - przepisy na zdrowe i pyszne dania z jarmużu