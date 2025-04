...tak twierdzą irańscy naukowcy. Według nich stosowanie szafranu o 50% zmniejsza towarzyszącą PMS skłonność do depresji, zmęczenie i problemy z trawieniem. Efekty takie zaobserwowano po dwumiesięcznej kuracji!

Warto wiedzieć: Szafran uzyskiwany jest ze znamion słuków krokusów. Nadaje potrawom oryginalny aromat i żółty kolor. Stosuje się go do doprawiania mięs, ryb i ciast.

