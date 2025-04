Szafran - naturalny sposób na poprawę nastroju

Właściwości prozdrowotne szafranu znane są od tysięcy lat. Już starożytni stosowali go w łagodzeniu objawów melancholii. To zwyczajowe zastosowanie znalazło potwierdzenie we współczesnych badaniach klinicznych. Po środki zawierające szafran warto sięgnąć zimą, kiedy to – z powodu niedostatecznej ilości światła słonecznego – częściej dopada nas przygnębienie, apatia i kłopoty z koncentracją.

Reklama

fot. Fotolia



Skąd wynikają spadki nastroju?

Przygnębienie i smutek odczuwamy najczęściej jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy brakuje nam światła słonecznego. Szacuje się, że problem ten może dotyczyć już co dziesiątego z nas. W łagodzeniu tych dolegliwości pomocne okazać się mogą środki zawierające szafran.

Jak działa szafran?

Szafran działa naturalnie, pobudza ośrodkowy układ nerwowy do wydzielania większej ilości dopaminy i serotoniny, czyli tzw. „hormonów szczęścia”. Gdy jest ich zbyt mało, pojawiają się problemy z obniżonym nastrojem i zwiększa podatność organizmu na uleganie stanom depresyjnym. Naturalne wspomaganie produkcji tych hormonów powoduje, że jesteśmy mniej narażeni na objawy przedwiosennej depresji, zmęczenia i spadku samopoczucia.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Szafranceum